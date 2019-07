Grimma

Eine 79-jährige Fußgängerin hat offenbar am Dienstag den Feierabendverkehr unterschätzt. Wie die Polizei mitteilte, überquerte die alte Dame die Vorwerkstraße in Höhe Wolfhöhe, wahrscheinlich ohne auf den von rechts kommenden Audi zu achten. Dieser war gerade dabei, einen Audi zu überholen. Als er die alte Dame sah, wich er aus und stieß gegen eine Straßenlaterne. Verletzt wurde niemand.

Verwarngeld für Grimmaer Fußgängerin

Allerdings entstand am Audi sowie an der Laterne ein Schaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Die Fußgängerin hat aber nichts weiter zu befürchten. Gegen sie wurde ein Verwarngeld in Höhe von 10 Euro verhängt, teilte die Polizei mit.

Von LVZ