Grimma/Prösitz

Ein Anrufer informierte die Polizei am Montagabend, dass auf einem Parkplatz in der Nähe der A14 an der Auffahrt Mutzschen ein Auto brennen soll. Polizei und die Freiwillige Feuerwehr Mutzschen waren schnell am Brandort angelangt. Sie stellten fest, dass die Täter in einem nicht mehr fahrbereiten abgestellten Ford die Rücksitzbank in Brand gesetzt hatte. Das Feuer kam durch die geschlossenen Türen nicht zur vollen Entfaltung und wurde durch die Feuerwehr gelöscht.

Abgefackeltes Auto bei Mutzschen gehört 26-Jährigem

Das Auto war seit dem 19. Juli 2019 zwangsentstempelt. Bei der Halterüberprüfung wurde bekannt, dass es einem 26-Jährigen gehört, der in einem anderen Bundesland wohnhaft ist. Die Ermittlungen dauern an. Über die Schadenshöhe liegen noch keine Erkenntnisse vor.

Von LVZ/gap