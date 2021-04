Grimma: Balkons und Aufzüge für Wohnblock in Südstraße

Grimma/Trebsen

Auch in diesem Jahr musste die Wohnungsgenossenschaft Grimma corona-bedingt Abstand nehmen von ihrem kleinen Fest zum Frühlingsanfang. An der freundlichen Geste, den Mitgliedern Frühblüher zu schenken, hielt sie dennoch fest. In extra gefertigten Papiertüten mit dem Aufdruck „Unser Zuhause blüht auf“ gab es für jede der 1600 Wohnungen fünf Blümchen zum Einpflanzen. Rund 8000 Primeln, Bellis und Stiefmütterchen wurden Mitte März verteilt und machen seitdem auf Balkonen und in den Vorgärten die Wohngebiete bunter. „Wir hoffen sehr, 2022 unsere Mitglieder wieder auf unserem Hof begrüßen zu können“, sagt der Kaufmännische Vorstand René Nauck.

Die Pandemie zwang auch zum Umplanen einiger Vorhaben. Der Wechsel der Heizungen in 66 Wohnungen in Trebsen und Nerchau wurde im vorigen Jahr vorerst auf Eis gelegt, um die vorwiegend älteren Mieter nicht unnötigen Gefahren auszusetzen. Immerhin liegt das Durchschnittsalter der Trebsener Genossenschaftsmitglieder bei 70,6 Jahren. Stattdessen konzentrierte sich das Unternehmen auf Außenarbeiten. In Trebsen wurden 26 und in Grimma zwölf neue Pkw-Stellplätze geschaffen. An den Gebäuden August-Bebel-Straße 70 bis 76 und Straße des Aufbaus 8 bis 16 in Grimma wurden die Fassaden neu gestaltet, darüber hinaus im Stadtgebiet acht Fahrradhäuschen aufgestellt. Alles in allem investierte die Genossenschaft im vorigen Jahr 2,3 Millionen Euro – eigene Handwerkerleistungen inclusive.

Die Straße des Aufbaus 8 bis 16 in Grimma-West erhielt im Jahr 2020 einen neuen Anstrich. Quelle: Thomas Kube

„2021 wollen wir das Volumen wieder hochfahren“, verdeutlicht Nauck und spricht von 4,1 Millionen Euro, von denen die Hälfte am Kapitalmarkt geliehen wird. „Schwerpunkt bildet die Südstraße 53 bis 59“, erklärt der Technische Vorstand Marco Rosenberger. Am Dienstag wurde am 1982 errichteten Plattenbau in Grimma-Süd damit begonnen, die alten, nur 1,10 Meter tiefen Balkone abzubauen. Denn jede der 40 Wohnungen erhält einen komfortableren Vorbau. Jeder Eingang wird mit einem eigenen Aufzug versehen. Darüber hinaus werden Lüftungsanlage, Brandschutz und Innenbeleuchtung erneuert, das Dach repariert sowie Fassade wie Treppenhäuser gestrichen.

Am 27. April wurden vom Wohnblock Südstraße 53-59 in Grimma die ersten alten Balkone entfernt. Quelle: Wohnungsgenossenschaft Grimma

„Bei dem Objekt reden wir von einem Umfang von 2,3 Millionen Euro“, unterstreicht Rosenberger und verweist auch auf Arbeiten an den Außenanlagen. Unter anderem entstehen zwei Fahrradhäuschen und 20 Pkw-Stellplätze. Analog soll dann im Jahr 2022 der Wohnblock Südstraße 45 bis 51 folgen. Nach der Aufwertung verfügt die Wohnungsgenossenschaft in Süd über barrierearme Ein- bis Vierraumwohnungen und erhofft sich damit, bei der Vermietung punkten zu können.

Der ins Auge gefasste Heizungsumbau in Trebsen soll sich in diesem Jahr zunächst auf die 24 Wohnungen der Straße des Aufbaues 10 bis 13 konzentrieren – beginnend im Juli. „Das Risiko ist uns nach wie vor zu hoch“, erläutert Nauck, warum von ursprünglichen Plänen Abstand genommen wird. „Wir wollen das Gebäude vernünftig abwickeln.“ Dabei werden die Gasthermen in den einzelnen Wohnungen entfernt und im Haus eine zentrale Wasserheizung eingebaut. Kostenpunkt: 210.000 Euro. In den zwei Folgejahren sollen dann auch die anderen Blöcke eigene Heizkessel erhalten. Alles in allem geht es um 120 Wohnungen.

Die Fassadengestaltung in der Grimmaer Straße des Aufbaus 2 bis 6a und Vorwerkstraße 23a bis 23d sowie der Bau weiterer Fahrradhäuschen komplettieren die 2021er-Vorhaben der 65 Jahre alten Wohnungsgenossenschaft.

