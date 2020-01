Grimma

In Grimma hat ein angetrunkener Mann in der Nacht von Donnerstag zu Freitag an einer Tankstelle Kunden angepöbelt. Da der 28-Jährige aggressiv auftrat, alarmierten Mitarbeiter der Tankstelle die Polizei. Auch nachdem Beamte vor Ort eintrafen, zeigte sich der Betrunkene wenig einsichtig.

Streit gipfelt in Flaschenwurf

Schließlich verwiesen die Polizisten den Störenfried des Tankstellengeländes. Doch anstatt von dannen zu ziehen, warf der Pöbler eine volle Flasche Sekt nach den Ordnungshütern. Gleich darauf zückte er eine weitere Flasche und drohte ihnen damit. Nur mit körperlicher Gewalt konnten die Polizisten den Randalierer aufhalten und bändigen. Den Rest der Nacht verbrachte er in einer Gewahrsamzelle. Er muss sich nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Von lvz/hem