Grimma: „Come in“ sieht sich mit Anfeindungen konfrontiert

Grimma

Glaube statt Misstrauen, Herz statt Hetze, Hoffnung statt Angst – das Plakat am Kinder- und Jugendhaus „Come in“ auf dem Grimmaer Nicolaiplatz lässt keinen Zweifel zu. Hinter den Mauern wird Menschlichkeit groß geschrieben. Doch die von der Diakonie Leipziger Land betriebene Einrichtung ist immer wieder Anfeindungen ausgesetzt. Gehäuft traten zuletzt von Rechtsextremismus kündende Aufkleber zur Interkulturellen Woche auf, an der sich das Jugendhaus im September beteiligt hatte.

Erste Anfeindungen nach LVZ-Bericht

Stefan Kosiek, der das Kinder- und Jugendhaus seit zwei Jahren leitet, spürte die erste Anfeindung nach dem LVZ-Bericht zur vorjährigen Interkulturellen Woche. Da hatte er sein Anliegen untermauert, im Haus die Kulturen mischen zu wollen und dazu ermuntert, dass Einheimische und Migranten mehr in Kontakt kommen und ihre Freizeit gemeinsam verbringen sollten. Das hatte ihm im Netz die ersten Hass-Kommentare eingebracht, und es stand umgehend der Vorwurf im Raum, die deutsche Kultur und Tradition unterwandern zu wollen.

Vier von fünf Anzeigen ergebnislos eingestellt

Seitdem steht die Einrichtung, deren offenes Angebot fast ausschließlich von Kindern, Jugendlichen und Familien mit Migrationshintergrund genutzt wird, regelmäßig im Fokus rechtsextrem Denkender. Vor allem nach Großveranstaltungen in der Stadt fand Kosiek an Wänden und Türen Schmierereien und Aufkleber vor, die er sorgfältig dokumentiert hat. Auch die Plakate zur Interkulturellen Woche wurden überklebt.

Die Botschaften sprechen eine deutliche politische Sprache: „Refugees not welcome“, „Volksaufstand Ostdeutschland kämpft – das Volk sind wir“, „Ich hasse Zecken bis aufs Blut“ oder „Fuck you Israel“. Auf einem Motiv mit Wehrmachtssoldat stand: „Sie waren die besten Soldaten der Welt“. Fünf Anzeigen hat Kosiek bislang bei der Polizei erstattet, denn hier geht es nicht nur um Sachbeschädigung, sondern auch um Volksverhetzung und das Zeigen verbotener Symbole. In einem Fall werde noch ermittelt, die anderen Verfahren seien ergebnislos eingestellt worden, informiert der 50-jährige Wahl-Leipziger.

Kosiek fragt sich, wer die Täter sein könnten. Ob Einzelner oder Gruppe, ob Jung oder Alt, ob Grimmaer oder Auswärtiger – die politische Ecke sei klar, „alles andere bleibt Spekulation“, sagt er.

Haus galt mal als rechter, mal als linker Treff

Seit der Wende ist das Haus am Nicolaiplatz ein Jugendzentrum und galt mal als Treff für Rechte, später für Linke. Heute zieht es viele Migranten an. Kosiek wehrt sich aber gegen den Ruf, ein linksgerichtetes Flüchtlingshaus zu sein. „Wir sind ein Haus für alle Kulturen“, bekräftigt er vielmehr und wünscht sich weiterhin mehr Begegnungen zwischen Einheimischen und Geflüchteten. Seine Goldschmiedekurse in den Ferien werden vorwiegend von deutschen Kindern und Jugendlichen besucht, im Haus gibt es auch einen Probenraum für Musiker. Das „Come in“ sei ein Akteur der offenen Kinder- und Jugendarbeit, so der 50-Jährige. Es orientiere sich an christlichen Werten und sei nicht politisch motiviert. „Wir machen Angebote für alle“, betont der gelernte Sozialpädagoge und Goldschmied.

Blick aufs Haus am Grimmaer Nicolaiplatz, in dem sich das Diakonie-Kinder- und Jugendhaus „Come in“ befindet. Quelle: Frank Prenzel

Auch wenn ihn die Sorge umtreibt: Mit den Anfeindungen geht Kosiek offen um. Es sei einfach, vorgefertigte Bilder zu transportieren, ohne sich ein eigenes zu machen, sagt er. Meinungsmache sei jedoch wenig hilfreich. Der 50-Jährige will Vorbehalte abbauen, zumal er weiß, wie wichtig es ist, in Not geratenen und gestrandeten Menschen einen Raum zu geben. Nun arbeitet er weiter an seinem großen Ziel, Fremde und Einheimische zusammen zu bringen.

Bibelverse zieren Eingangsbereich im „Come in“

Seit kurzem fällt die Orientierung an christlichen Werten schon im Eingangsbereich des Hauses ins Auge. Er wurde mit Versen aus der Bibel versehen. „Du sollst Deinen Nächsten lieben wie dich selbst“ heißt es da zum Beispiel in großen, bunten Lettern. Die Idee kam dem Einrichtungsleiter nach einem Aufruf der Landeskirche im vorigen Jahr an die evangelische Jugend, angesichts von Rechtsruck, Fremdenfeindlichkeit und Populismus Stellung zu beziehen. „Wir wollten uns unbedingt auch positionieren. Es ist uns wichtig, klar Flagge zu zeigen, welcher Geist hier weht, welche Werte wir leben und dass wir ein offenes Haus sind.“

Die Gestaltung liegt auf breiten Schultern. Bei einem Workshop mit der Jungen Gemeinde waren passende Bibelverse, Schriftarten und -größen sowie Farben ausgewählt worden. Dazu kommen sollen noch Bilder, Hand- und Fußabdrücke. Kosiek schwebt vor, den ganzen Aufgang bis unters Dach so zu gestalten.

Das „Come in“ ist montags, mittwochs und freitags von 14 bis 19 Uhr geöffnet.

Von Frank Prenzel