Grimma: Das kostet die Absage des Weihnachtsmarkts

Grimma

Statt einen stimmungsvollen Weihnachtsmarkt zu eröffnen, musste sich Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) am Freitag vor dem Ersten Advent mit einem tristen Ersatz begnügen. Begleitet von Weihnachtsmann und Trommelwirbel knipste er im abendlichen Dunkel die Lichter von Stadthaus, Weihnachtsbaum und Rathaus an. Damit ist in der Muldestadt die Weihnachtszeit eingeläutet, die zum zweiten Mal unter dem Alptraum der Pandemie steht.

Allein der Flyer kostete 1000 Euro

Die Absage des Weihnachtsmarktes schlägt ins Kontor – nicht nur bei den Händlern und Glühwein-Verkäufern. Auch die Stadt Grimma muss rund 4500 Euro abschreiben. Allein 1000 Euro kostete der 16-seitige Flyer mit dem durchgeplanten Programm des Weihnachtsmarktes, der bis zum dritten Adventssonntag andauern sollte. 10.000 Exemplare ließ die Stadt drucken. „Wir waren froh, dass das Programmheft rechtzeitig vor der Touristik- und Caravan-Messe fertig war“, erzählt Grimmas Veranstaltungsorganisatorin Natalie Rieche. Es erwies sich als umsonst. Auch für Banner und andere Werbung sowie für die Weihnachtstaler-Aktion hatte die Kommune bereits in die Tasche gegriffen. „Das Geld ist leider weg“, konstatiert Rathauschef Berger.

Weihnachtsmarkt Grimma im festlichen Lichterglanz – leider nicht 2021. Quelle: Frank Schmidt

Einigen Künstlern steht Entschädigung zu. Darunter den Leuten der Verzauberer-Feuershow, die zum Auftakt des Adventsmarktes für Stimmung sorgen sollte. „Fürs Bühnenprogramm gab es Verträge, auf deren Basis wir wegen der Absage einen geringen Anteil zahlen müssen“, erklärt Rieche.

Verträge mit Händlern noch nicht signiert

Die Verträge mit den etwa 30 Händlern und Gastronomen waren aber noch nicht beidseitig unterschrieben. Die Kommune hatte angesichts der rasant steigenden Infektionszahlen und ungewissen Situation lange gezögert und die avisierten Budenbetreiber immer wieder vertröstet. Auch denen saß die Zeit im Nacken, vor allem jenen, die Frischware bestellen mussten und deshalb immer wieder bei der Stadtverwaltung anklingelten.

Absage der Märkte im Gleichschritt

Letztlich verkündeten alle Städte und Gemeinden im Landkreis am Donnerstag nach dem Buß- und Bettag im Gleichschritt, die Weihnachtsmärkte abzusagen. Auch unter dem Eindruck, dass 2G-Märkte drohten. Tags darauf kam dann ohnehin das Stopp-Zeichen der Staatsregierung. Das waren auch jene beiden Tage, an denen die Bühne des Grimmaer Weihnachtsmarktes aufgebaut werden sollte. „Da hätten wir einen Kran und Manpower gebraucht“, weiß Natalie Rieche. Insofern kam die Absage aus Grimma-Sicht gerade noch rechtzeitig. Auch der Aufbau der Hütten hatte noch nicht begonnen – im Gegensatz zu Städten wie Leipzig und Dresden.

Grimma liebäugelt mit Polar-Express Nr. 2

Um wenigstens ein bisschen Weihnachtsstimmung unter die Leute zu bringen, liebäugeln die Stadtverantwortlichen jetzt wieder mit einem beleuchteten Weihnachtsexpress, der sich durch Stadt und einige Orte schlängeln soll. Im vorigen Jahr war der „Polar-Express“ zwei Tage lang unterwegs und sorgte für einen Menschenauflauf an den Straßenrändern. „Das darf nicht noch einmal sein“, unterstreicht Oberbürgermeister Berger. „Wir wollen keine Kontakte erzeugen.“ Die Aktion im vorigen Jahr sei auch aufwendiger gewesen als gedacht: „Wir haben das unterschätzt.“ Nach jetzigen Vorstellungen soll der Express am 12. Dezember, dem Dritten Advent, von 16 bis 20 Uhr durch die Gegend zuckeln, die genaue Route ist noch nicht festgelegt. „Wir müssen aber die Entwicklung im Auge behalten“, sagt Berger mit Blick aufs Pandemie-Geschehen.

Stollenwettbewerb geht online

Der Bauhof hat 75 Nadelbäumchen in der Altstadt aufgestellt, die geschmückt werden dürfen. Um den großen Weihnachtsbaum reihen sich kleine Märchenhütten. Der Stollenbäcker-Wettbewerb wird online übertragen. Die Kinder können sich in einigen Läden der Innenstadt ihren Schuh füllen lassen. Und es gibt wieder die Aktion „Grimma im Advent entdecken“. Dabei sind in 24 Schaufenstern der Altstadt weihnachtliche Symbole versteckt. Den Weihnachtsmarkt kann all das nicht ersetzen.

Von Frank Prenzel