Grimma

Durch ein gekipptes Fenster kletterte in der Nacht zu Montag ein Dieb im Grimmaer Ortsteil Großbardau in das alte Feuerwehrgerätehaus. Er hatte es aufgehebelt und gelangte auf diese Weise in die Räume und zu dem dort deponierten Stahlschrank. Dessen Tür brach er auf und entnahm das darin verwahrte Geld in mittlerer vierstelliger Höhe. Anschließend verschwand er unerkannt samt Beute. Die Ermittlungen wegen Diebstahls im besonders schweren Fall sind aufgenommen

Von LVZ/gap