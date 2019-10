Grimma

Am Dienstagnachmittag kam es in einem Grimmaer Geschäft zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Inhaber und einem Ladendieb. Der Mann wurde beobachtet, wie er sich Gegenstände einsteckte und anschließend an der Kasse aber nicht bezahlte. Als er zur Rede gestellt wurde, kam es zur handgreiflichen Auseinandersetzung.

Der Dieb wollte das Geschäft mit der Beute verlassen, wurde durch den Inhaber aber festgehalten. Plötzlich zog der Dieb ein Messer und verletzte den Ladenchef am Hals. Er floh in der Folge mit einem Fahrrad, konnte später durch Einsatzkräfte der Polizei gestellt werden. Der 32–Jährige wurde vorläufig festgenommen. Er wird noch im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt. Durch die Staatsanwaltschaft Leipzig wurde ein Ermittlungsverfahren wegen schweren räuberischen Diebstahls eröffnet.

Kripo Leipzig sucht nach Zeugen in Grimma

Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, insbesondere einen älteren Herrn, der sich zur Tatzeit mit im Geschäft aufgehalten hatte. Er hatte die Tat offenbar aus nächster Nähe beobachtet.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo Dimitroffstraße 1 in Leipzig, Tel. 0341 966 4 6666, zu melden.

Von LVZ/gap