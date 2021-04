Grimma: Diebe klauen Handtasche aus offenem Auto

Grimma

Eine unachtsame Minute und schon ist es passiert: Diebe haben am Dienstagvormittag in der Wurzener Straße in Grimma eine Handtasche samt Geldbörse aus einem Auto gestohlen. Den Pkw hatte eine Frau kurzzeitig unverschlossen auf dem Parkplatz vor einem Einkaufsmarkt abgestellt. Die Unbekannten erbeuteten Bargeld, Dokumente sowie Pin-Nummern der Geschädigten, mit denen sie von drei Konten eine mittlere vierstellige Summe abhoben.

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und Betrugs. Die Beamten weisen in dem Zusammenhang eindringlich darauf hin, keine Wertsachen sichtbar im Auto liegen zu lassen.

Von lvz