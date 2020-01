Grimma

Unbekannte sind am Wochenende gewaltsam auf das umfriedete Gelände einer Firma in Grimma eingedrungen. Dort brachen sie in mehrere Lagerhallen unterschiedlicher Unternehmen ein und durchsuchten deren Autos. In den Hallen befindliche Radlader und Gabelstapler wurden bewegt. Neben dem Gebäude stand ein Container, der ebenfalls aufgebrochen wurde. Augenscheinlich wurde daraus aber nichts entwendet.

Fass mit 200 Litern Diesel in Grimma geklaut

Bei einer anderen Firma wurde versucht, die Tür zur Mischanlage aufzuhebeln, was aber misslang. Bei dieser Firma wurde noch die Schranke beschädigt, die auf das Gelände des Steinbruchs führt. Entwendet wurden unter anderem ein hochwertiger Diesel-Kärcher, ein Fass mit 200 Litern Diesel, ein Fahrzeugschlüssel sowie ein mittlerer dreistelliger Bargeldbetrag. Die Höhe des Stehl- und Sachschadens steht noch aus.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Grimma, Köhlerstraße 3 in 04668 Grimma, Tel. 03437 708925 100 zu melden.

Von LVZ/gap