Grimma: Elektrofirma möchte ins Möbelhaus

Grimma

Für eine neuerliche Änderung des Gerichtswiesen-Bebauungsplanes hat der Grimmaer Stadtrat einmütig den Weg frei gemacht. Dabei soll ein Grundstück, derzeit ausgewiesen als Sondergebiet für großflächige Einzelhandelsbetriebe, in ein Gebiet für produzierendes Gewerbe gewandelt werden. Hintergrund sind die Pläne der renommierten Firma Elektro Beckhoff GmbH, die sich erweitern möchte. Aus dem Stadtratsbeschluss geht hervor, dass das Unternehmen das jetzige, in Nachbarschaft liegende Gebäude des Möbelhauses Friedrich erwerben und umbauen möchte. Künftig sollen dort Verteilerschränke gebaut werden.

Neues Gebiet in Norden eine Option

Offenbar platzt Elektro Beckhoff aus allen Nähten. „Die Firma ist jetzt so expandiert, dass sie etwas Ungewöhnliches vorhat“, führte Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) in das Thema ein. Mit dem Beschluss ermögliche ihr die Stadt, kurzfristig in einem Möbelhaus zu produzieren. „Die wollen dort ganz schnell rein.“ Bergers Worten zufolge würde sich der Möbelhändler im neuen Gewerbegebiet im Norden der Stadt ansiedeln.

Der Geschäftsführer des Möbelhauses Friedrich, Steffen Lange, spricht allerdings von mehreren Möglichkeiten in Grimma und möchte über den neuen Standort noch nicht reden. Eines aber versichert er: Das Möbelhaus bleibe für seine Kunden bestehen, auch als GmbH. Das Familienunternehmen blickt in Grimma auf eine lange Tradition. 1897 machte sich Tischlermeister Emil Friedrich selbstständig und begründete in der Weberstraße das Geschäft.

Für Baurecht ist B-Planänderung nötig

Um Baurecht für die Umnutzung des Möbelhauses in den Gerichtswiesen zu schaffen, hatte die Firma Elektro Beckhoff die Änderung des B-Planes beantragt. Den Angaben zufolge bleibt die äußere Hülle aber bestehen, eine bauliche Erweiterung ist ebenfalls nicht vorgesehen. Beckhoff möchte den Verteilerschrankbau ins Gebäude verlegen, lärmintensive Arbeiten sind nicht zu befürchten. Mit der angedachten Umstrukturierung können bis zu 30 neue Arbeitsplätze entstehen, heißt es in der Beschlussvorlage.

Die Kosten für die Planänderung übernimmt das Elektro-Unternehmen, das dazu mit der Kommune einen städtebaulichen Vertrag eingeht.

Von Frank Prenzel