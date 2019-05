Grimma

Die Grimmaer Feuerwehr wurde am Himmelfahrtstag gegen 12.40 Uhr zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen. Am Wappenstein der Pöppelmannbrücke hatte sich am oberen Ende ein Bienenvolk niedergelassen. Das beunruhigte Passanten, jemand schlug schließlich Alarm. Die Feuerwehr der Muldestadt half dabei einem Imker, der mit ihrer Drehleiter an das Bienenvolk herankommen konnte. Nach Angaben von Wehrleiter Michael Grimma entfernte der Imker so Königin nebst Bienentraube und nahm das Volk mit.

Am Sonnabend, 25. Mai, war hier der Bau der Pöppelmannbrücke vor 300 Jahren mit einem großen Fest gewürdigt worden. Da war von den Bienen noch keine Spur zu sehen.

