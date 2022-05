Grimma-Geithain: Fällt ab 2023 Mehrwertsteuer auf Abwasser an?

Grimma

Lange diskutiert: Erst im dritten Anlauf hat der Versorgungsverband Grimma-Geithain (VVGG) am Donnerstag einen weitreichenden Beschluss auf den Weg gebracht. Für Trinkwasser und Abwasser erhebt der kommunale Verband seit 2011 privatrechtliche Entgelte. Mit dem einmütigen Votum ändert sich das zum 1. Januar 2023. Von da an gelten öffentlich-rechtliche Anschluss- und Benutzungsverhältnisse – den Kunden flattern fortan Gebührenbescheide ins Haus.

Umsatzsteuer auf Abwasser würde 19 Prozent betragen

Damit will der Verband seinen Kunden die Mehrwertsteuer für die Abwasserentsorgung ersparen. Während Privathaushalte und Betriebe für den Wasserbezug seit jeher eine Umsatzsteuer von sieben Prozent zahlen müssen, fiel für die Abwasserentsorgung bislang keine Mehrwertsteuer an. Das ändert sich mit Beginn des Jahres 2023 – aber nur für privatrechtliche Vertragsbeziehungen. Wer auf dieser Basis agiert und abrechnet, muss 19 Prozent draufschlagen.

Nach Übergangsfrist gilt Umsatzsteuergesetz-Paragraf

„Nach Ablauf einer Übergangsfrist findet für die Abwasserbeseitigung ab 1. Januar 2023 Paragraf 2b Umsatzsteuergesetz Anwendung. Demnach unterliegen künftig auch Tätigkeiten im Rahmen der Ausübung öffentlicher Gewalt der Umsatzsteuerpflicht, wenn diese auf privatrechtlicher Grundlage ausgeübt werden. Diese Pflicht besteht nicht, wenn das Benutzungsverhältnis öffentlich-rechtlich ausgestaltet ist“, wird im VVGG-Beschluss erläutert.

Die Verbandskommunen hatten die Vor- und Nachteile eines Wechsels monatelang ausgelotet. Im Stadtrat Bad Lausick zum Beispiel war der Beschluss vertagt worden. Letztlich setzte sich die Einsicht durch, die privaten und gewerblichen Kunden beim Abwasser nicht mit der Mehrwertsteuer zu belasten. Wichtig sei dem Verband auch gewesen, das Gewerbe nicht schlechter zu stellen, sagte der Verbandsvorsitzende und Colditzer Bürgermeister Robert Zillmann. „Wir gehen die Unsicherheit in der rechtlichen Klarheit der Satzungen vor der Verwaltungsgerichtsbarkeit im Sinne der Bürgerinnen und Bürger einfach mit.“

Bürgermeister rund um Grimma beraten abschließend

Nach zweimaliger Absetzung der Beschlussvorlage hatte schließlich am 1. Februar noch eine abschließende Beratung der Bürgermeister stattgefunden, erläuterte VVGG-Geschäftsführer Lutz Kunath den Werdegang. Einige von ihnen hatten sich auch Rückendeckung ihrer Parlamente geholt. Kunath zufolge drängt inzwischen die Zeit. „Es ist höchste Eisenbahn, mit den Vorbereitungen zum Wechsel zu beginnen.“ Außerdem steht für die Jahre 2023 bis 2025 die neue Kalkulation der Wasser- und Abwasserpreise an. Der Kalkulator, dem in der Verbandsversammlung am Donnerstag der Auftrag erteilt wurde, hat damit Klarheit.

Veolia stemmt Umstellung für fast 50 000 Verträge

Die Veolia Wasser Deutschland GmbH, die für den Verband als Betriebsführer tätig ist, wird die programmtechnischen Umsetzung des Wechsels stemmen. Dafür stellt sie rund 106 000 Euro netto in Rechnung. Grimmas Veolia-Niederlassungsleiterin Kerstin Härtel rechnete vor, dass allein Porto, Papier, Druck und Kuvertierung fast die Hälfte des Geldes verschlingen. 49.800 Verträge seien umzustellen, jeder Kunde erhalte im Vorfeld ein Informationsschreiben. Härtel spricht von einem hohen Aufwand durch die Umstellung. Der Beschluss, die Veolia damit zu beauftragen, fiel ebenfalls einstimmig.

