Grimma-Geithain: Verband beschließt neue Wasserpreise

Grimma

Der Versorgungsverband Grimma-Geithain (VVGG) hat am Mittwoch neue Trinkwasser- und Abwasserpreise beschlossen. Sie gelten für die kommenden drei Jahre. Allerdings stimmte die Stadt Geithain in der Verbandsversammlung gegen die neuen Entgelte fürs Trinkwasser, das sechs Prozent teurer wird. Bürgermeister Frank Rudolph (UWG) sagte, dass er und sein Stadtrat diese Steigerung nicht mittragen: „Wir sind da anderer Meinung.“

Auch mit der Erhöhung der Hausanschlusskosten sei er nicht einverstanden. Es sei an der Zeit, über die entsprechende Satzung zu sprechen, „für mich ist die nicht mehr zeitgemäß“, so Rudolph.

Dreiviertel der Kunden zahlen unterm Strich weniger

Beim Abwasser bringen die neu kalkulierten Preise für die meisten Einwohner und Unternehmen im Verbandsgebiet eine Kostenersparnis mit sich, während fürs Trinkwasser tiefer in die Tasche gegriffen werden muss. Rechnet man Trinkwasser- und Abwasserkosten zusammen, wird es unterm Strich für Dreiviertel der VVGG-Kunden billiger, wenn sie ab neuem Jahr den Hahn aufdrehen. Und zwar für jene, die an zentralen Kläranlagen hängen.

Änderung bei Fäkalwasser und -schlamm

Die erste Lesung zur neuen Kalkulation fand im September statt. Danach hat der Verband bei der Abfuhr von Fäkalwasser aus abflusslosen Gruben und Fäkalschlamm aus biologischen Kleinkläranlagen nachjustiert. Hier hatte es auch einige Vorstöße von Grundstücksbesitzern gegeben, die nach Bekanntwerden der Planungen mit Verantwortlichen das Gespräch suchten. Auch wenn beide Entgelte günstiger ausfallen als nach der ursprünglichen Variante, verteuern sie sich gegenüber den letzten drei Jahren.

Der Versorgungsverband Grimma-Geithain hat die Wasserpreise angepasst. Quelle: Frank Prenzel

Die Entsorgung eines Kubikmeters Fäkalwasser kostet ab Januar 14,77 Euro (plus zwei Cent), die von Fäkalschlamm 36,80 Euro (plus 1,32 Euro). „Wir haben in der Kostenverteilung noch eine Änderung vorgenommen, kommen aber nicht daran vorbei, den Preis anzuheben“, so VVGG-Geschäftsführer Lutz Kunath. Die Anfahrtspauschale von 39,27 Euro bleibt unverändert.

Wasserpreis zuletzt nicht kostendeckend

Beim Trinkwasser sei der zu Ende gehende Kalkulationszeitraum nicht kostendeckend gewesen, erläuterte Kunath. Auch deshalb steigt jetzt die Mengengebühr von 1,89 auf 2,02 Euro je Kubikmeter – Mehrwertsteuer inklusive. Das pro Monat und Wohneinheit zu zahlende Grundentgelt liegt weiterhin bei 8,56 Euro.

Auch beim Abwasser ändert sich das Grundentgelt der zentral angeschlossenen Bürger nicht, kostet pro Monat und Wohnung 9,35 Euro. Zugute kommt den Kunden aber, dass der Verband in dieser Sparte in den letzten Jahren Gewinne einfuhr und jetzt an den Verbraucher weiter reicht. Der Preis für jene, deren Abwasser einer zentrale Kläranlagen zugeführt wird, sinkt von 2,94 auf 2,49 Euro je Kubikmeter – ein Minus von 18 Prozent. Wer sein Wasser von einer Kleinkläranlage in einen Kanal leitet, zahlt ab neuem Jahr 2,01 Euro je Kubikmeter (drei Cent weniger). Niederschlagswasser kostet künftig 0,98 Euro je Quadratmeter versiegelter Fläche (minus ein Cent).

Beispielrechnung für dreiköpfige Familie

Im Falle einer zentralen Entsorgung zahlt eine dreiköpfige Familie, die im Jahr 90 Kubikmeter Wasser verbraucht und beim Niederschlagswasser 100 Quadratmeter geltend macht, ab Januar jährlich 718 Euro für Wasser und Abwasser, machte Kunath eine Beispielrechnung auf. Das sind 30 Euro weniger. Ein analoger Haushalt mit dezentraler Entsorgung muss 638 Euro hinlegen und damit zehn Euro mehr. Bad Lausicks Bürgermeister und Verbandschef Michael Hultsch (parteilos) sprach von einem guten Ergebnis. „Keiner wird über Gebühr belastet.“

Von Frank Prenzel