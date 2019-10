Grimma-Geithain: Verbraucher müssen sich auf neue Wasserpreise einstellen

Grimma

Die Einwohner im Gebiet des Versorgungsverbandes Grimma-Geithain müssen sich im kommenden Jahr auf neue Wasser- und Abwasserpreise einstellen. Die Verbandsversammlung diskutierte jetzt in Grimma in erster Lesung die Kalkulation für die Jahre 2020 bis 2022 und soll den Beschluss dazu im Dezember fassen. Bis dahin können die Zahlen in den Kommunen besprochen werden.

Anschluss an zentrale Kläranlage zahlt sich aus

Die gute Nachricht vorweg: Für etwa Dreiviertel der Bürger sinkt die Belastung, wenn man die kalkulierten Wasser- und Abwasserpreise addiert. Es profitieren jene Bewohner, die an zentrale Kläranlagen angeschlossen sind. Das restliche Viertel wird ab kommenden Jahr für seinen Wasserverbrauch jedoch tiefer in die Tasche greifen müssen. Das Verbandsgebiet reicht von Trebsen bis Colditz und Frohburg, größte Mitgliedskommune ist Grimma.

Einmal mehr war Steuerberater Frank Schmidt mit der Kalkulation beauftragt, die erneut über drei Jahre reicht. Das letzte Mal waren die Gebühren 2017 angepasst worden, wobei Mutzschen im Abwasser-Sektor einer gesonderten Kalkulation unterliegt und bereits in diesem Jahr neu eingepreist wurde. Schmidt ging zur Verbandsversammlung auf seine Berechnungen ein und benannte Risiken, die sich auf die kalkulierten Preise auswirken können – etwa den Wasserverbrauch.

Knapp 30 Euro weniger für Drei-Personen-Haushalt

Verbandsgeschäftsführer Lutz Kunath machte nach der Vorstellung der Zahlen eine Beispielrechnung auf. Er legte dafür einen Drei-Personen-Haushalt zugrunde, der im Jahr 90 Kubikmeter Trinkwasser verbraucht, dessen Abwasser in einer öffentlichen Kläranlage gereinigt wird und bei dem auf 100 Quadratmeter Niederschlagswasser anfällt. Zur Zeit zahle dieser Haushalt 748 Euro im Jahr, ab 2020 fielen nur noch 719 Euro an, so Kunath. 76 Prozent der Einwohner im Verbandsgebiet seien an eine zentrale Kläranlage angeschlossen und würden künftig weniger zahlen.

Die Preise für Wasser und Abwasser ändern sich im Raum Grimma-Geithain. Quelle: LVZ

Anders, wer über eine eigene Kläranlage verfügt. Kunath wählte ein Bespiel, wonach pro Jahr und Person ein Kubikmeter Fäkalschlamm anfällt – bei einer Abfuhr im Zwei-Jahres-Rhythmus. Hier erhöhen sich die Kosten einer dreiköpfigen Familie um 15 auf künftig 643 Euro. Begründet ist das vor allem in der Verteuerung der Schlamm-Abfuhr.

Wie sieht es nun im Detail aus? Nach der Kalkulation wird sich der Kubikmeter Trinkwasser um 13 Cent auf 2,02 Euro erhöhen. Das Grundentgelt wird nicht verändert und kostet auch künftig 8,56 Euro je Monat und Wohneinheit. In diesen Preisen ist die Mehrwertsteuer von sieben Prozent enthalten.

Gruben und Kleinkläranlagen verteuern sich

Beim Abwasser wird keine Umsatzsteuer erhoben, wobei hier die Preisliste weitaus mehr Positionen umfasst. Wie beim Trinkwasser wird am Grundentgelt nicht gerüttelt, das weiterhin 9,35 Euro pro Monat und Wohneinheit beträgt. Der Mengenpreis des Schmutzwassers verringert sich bei zentraler Klärung um 45 Cent auf künftig 2,49 Euro je Kubikmeter und ohne zentralen Anschluss um drei Cent auf künftig 2,01 Euro. Beim Niederschlagswasser bleibt alles beim alten, es sind 0,99 Cent je Quadratmeter versiegelter Fläche zu zahlen.

Ins Kontor schlägt hingegen die Entsorgung aus abflusslosen Gruben und Kleinkläranlagen. „Hier haben wir teils eine deutliche Steigerung“, erläuterte Schmidt. Das liege an den Forderungen der Entsorgungsunternehmen, sagte er mit Blick auf Schmutzfracht und Anfahrtskosten. Die Kubikmeterpreise klettern um bis zu 60 Prozent.

„Wir leben in keiner Blase, sondern bewegen uns in der Wirtschaft“, kommentierte Geschäftsführer Kunath diese Zahlen. Dort gebe es Entwicklungen bei den Lohn- und Energiekosten, „die sich in unserer Kalkulation niederschlagen“.

Von Frank Prenzel