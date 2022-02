Grimma-Geithain: Wie bei Wasser-Kunden die Zähler abgelesen werden

Grimma/Geithain

Mit einer Digitalquote von 62,6 Prozent hat der Versorgungsverband Grimma-Geithain (VVGG) jetzt seine Stichtagsablesung der Wasserzähler für das Jahr 2021 abgeschlossen. Zum ersten Mal wurden dabei personalisierte QR-Codes eingesetzt. Erfolgreich, wie Andreas Horny, der Bereichsleiter Kundenservice bei der Veolia in Grimma, konstatiert.

System spart Zeit und Aufwand

„Dieses System ist für die Kunden extrem komfortabel. Sie sparen Zeit und Aufwand – und die Fehlerquote sinkt“, so Horny. Das hätten die Kunden zu schätzen gewusst, was die „erfreuliche Quote der digitalen Übermittlungswege“ belege.

Viele VVGG-Kunden nutzten die elektronische Übermittlung der Zählerstände. Quelle: Heiko Rebsch

Die Veolia Wasser Deutschland GmbH arbeitet für den VVGG als technischer und kaufmännischer Dienstleister und kümmert sich unter anderem um die Zählerablesung und die daran anschließende Jahresverbrauchsabrechnung.

23 000 Zählerstände zu erfassen

Insgesamt wurden von Anfang Dezember bis Ende Januar die Stände von knapp 23 000 Hauswasserzählern erfasst. Fast 10 000 Mal wurde der QR-Code gescannt. Zahlreiche Kunden nutzten auch das Internet, um ihren Wasserverbrauch zu übermitteln. „Wer diesen Weg präferiert“, so Horny, „muss allerdings noch ein paar personenbezogene Daten eintragen“. Beim personalisierten QR-Code seien die Kundenstammdaten bereits hinterlegt.

Veolia-Mitarbeiter Andreas Horny. Quelle: Veolia

Veolia hatte die Kunden des VVGG beginnend im November angeschrieben und ihnen verschiedene Übermittlungswege für die Zählerselbstablesung vorgestellt. „Wir freuen uns sehr, dass so viele Kunden die technischen Möglichkeiten genutzt haben. Das zeigt uns, dass die Digitalisierung als Chance gesehen wird, und das von allen Altersgruppen“, so Horny.

Von LVZ