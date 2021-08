Es goss in Strömen, als am Samstagvormittag Ivonne Müller, Lutz Simmler und sein Enkel Ruben zur Tat schritten und das Band des neuen Spielplatzes in Grimma-Hohnstädt zertrennten. Einem Mitstreiter dankten die Initiatoren vom Hohnschen Stammtisch besonders.