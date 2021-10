Grimma: Imbiss-Besitzer überfallen und verletzt 

Grimma

In Grimma ist am späten Freitagabend ein Imbiss-Besitzer von drei maskierten Männern auf seinem Grundstück überfallen worden. Er hatte zu diesem Zeitpunkt seine Tageseinnahmen aus dem Imbiss dabei, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte.

Die Maskierten schlugen auf ihn ein, er wehrte sich aber und rief laut um Hilfe, sodass die Männer schließlich ohne Beute flüchteten. Der Imbiss-Besitzer wurde mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von RND/dpa