Grimma: Jugendliche versuchen Einbruch in Tankstelle

Grimma

Die Täter waren 14, 17 und 19 Jahre alt: Drei Jugendliche haben in der Nacht zum Montag versucht, in eine Tankstelle in Grimma einzubrechen. Laut Polizei waren sie dabei mit zwei Holzblöcken und einem Stock an der Schiebetür der Tankstelle in der Leipziger Straße zugange. Als diese zu Bruch ging, probierten sie das Rolle hinter der Tür hochzudrücken – wurden dabei aber von einer Polizeistreife gestört. Die zwei Jungen und das 14-jährige Mädchen rannten davon, konnten aber wenig später gestellt werden. Sie Polizei übergab das Trio an die jeweiligen Erziehungsberechtigten und leitete Ermittlungen wegen Verdachts auf versuchten Einbruch ein.

Von lvz