Grimma: Jugendwehr hilft Muldenschifffahrt

Grimma

Wenn im Spätherbst die Muldenschifffahrt zum Erliegen kommt, haben die Leute um Schiffsführer Sven Biegel alle Hände voll zu tun. Ein spannendes Ereignis erlebten die Besucher von der Grimmaer Hängebrücke aus, wie sich der Chef und seine Mannschaft am Wochenende mit dem Herauswinden des Schiffes aus dem Fluss mühten – was in diesem Jahr sogar auf Anhieb klappte.

Das läuft nicht immer so gut. Schon manches Mal musste das Schiff bei mehreren Versuchen wieder in den Fluss zurückgehievt werden. „Bei ungünstigem Wind schaukelt der Schiffskörper auf den Wellen, dann ist es schwerer, ihn an Land zu ziehen. Doch in diesem Jahr funktionierte es sofort“, sagte Biegel.

Viel Arbeit am Schiff nach Saisonende

Nicole Vogt, Geschäftsführerin der Muldenschifffahrt, erklärte, dass die Arbeit nach der Saison mit der Wartung des Schiffes weitergeht. „Die Reinigungs- und Ausbesserungsarbeiten bis hin zur Winterfestmachung bewerkstelligen wir selbst. Doch der Schiffsantrieb muss nach der Dauerbelastung, die zwangsläufig bei den Fahrten stromauf- und -abwärts entsteht, jedes Jahr überholt werden.“ Der Abrieb auf den Wellen sei deutlich sichtbar. „Mit dem Abschleifen und neu Legieren in der Fachwerkstatt lassen sich die Gebrauchsspuren beseitigen, und die so bearbeitete Welle wird im Frühjahr wieder eingebaut“, sagte die Geschäftsführerin.

Jugendwehr Höfgen hilft mit

Bei den Reinigungsarbeiten am Schiffsrumpf war die Jugendfeuerwehr mit im Einsatz. „Die jungen Kameradinnen und Kameraden helfen uns nicht nur mit der entsprechenden Technik aus. Schließlich muss das Wasser mehrere Meter aus der Mulde befördert werden, bevor sie den Schiffsrumpf abspritzen, vielmehr haben sie Spaß dabei“, so Vogt.

An Land gezogen: Hier wird die tatsächliche Größe des Schiffes deutlich. Quelle: René Beuckert

Tatsächlich waren die Mädchen und Jungen von der Höfgener Feuerwehr mit Begeisterung dabei, auch wenn manchmal der Wasserstrahl vom Ziel abwich und so mancher Passant etwas nass wurde. Andererseits machte das Schiff auf dem Trockendock einen imposanten Eindruck. Wenn man unmittelbar davor steht, wird seine tatsächliche Größe deutlich. Die Jugendfeuerwehr ließ sich von dem Anblick kaum beeindrucken und spritzte viele Stellen sauber, um dadurch die Nachreinigung zu erleichtern.

Praxis für den Feuerwehralltag

Dabei können die Nachwuchs-Akteure etwas für den Feuerwehralltag lernen. „Bis sie den Schiffsrumpf tatsächlich abspritzen können, müssen sie erst die Wasserstrecke mit den Kupplungen für weitere Schlauchanschlüsse legen“, sagte Jugendwart Dirk Nitzschke. „Damit tatsächlich Wasser aus der Spritze fließt, wird die Pumpe im Muldenwasser installiert. Diesen Arbeitsgang haben sie im Alleingang bewältigt.“ Außerdem sei solch ein Einsatz eine schöne Abwechslung. „Wir achten schon darauf, dass neben der Wissensvermittlung und der Praxis auch der Spaß nicht zu kurz kommt“, betonte Nitzschke.

Die Geschäftsführerin war froh, auf diese Weise Hilfe zu bekommen. „Im zurückliegenden Jahr haben uns die jungen Kameraden der Großbothener Feuerwehr unterstützt, die sich genauso geschickt anstellten. Vielleicht werden wir im Wechsel mit anderen Jugendfeuerwehren das einmal im Jahr stattfindende Ereignis wiederholen.“

Von René Beuckert