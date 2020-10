Grimma: Kein Riesenrad, Martinimarkt fällt aus

Grimma

Der ganze Organisationsaufwand war umsonst: Die Stadt Grimma hat den Martinimarkt, der am 7. und 8. November in der Klosterkirche stattfinden sollte, am Donnerstag absagen müssen. Die neuen Einschränkungen zur Eindämmung des Corona-Virus lassen keine andere Möglichkeit zu, sagte auf Nachfrage Oberbürgermeister Matthias Berger. Es wäre die 15. Auflage des beliebten Kunstgewerbe-Marktes gewesen.

Trotz umfangreicher Bemühungen und geplanter Hygiene-Maßnahmen sehe sich die Veranstalterin des Martinimarktes zur Absage gezwungen, heißt es seitens der Kommune.

Riesenrad-Betreiber muss zu Hause bleiben

Auch Riesenrad-Betreiber Enrico Sperlich muss seine Fahrt nach Grimma abblasen. Als Ersatz für das ausgefallene Stadtfest sollte sich wenigstens anlässlich des Martinimarktes auf dem Marktplatz das 30 Meter hohe Riesenrad mit seinen 20 windgeschützten Panoramagondeln drehen. Am 5. November sollte das Rad für einen dreitägigen Betrieb aufgebaut werden. Der neuerliche Lockdown macht nun einen Strich durch diese Pläne. Der Betreiber zeige Verständnis dafür, heißt es aus dem Stadthaus.

Verkaufsoffener Sonntag auch passé

Den Informationen zufolge findet auch der verkaufsoffene Sonntag, der am 8. November im Rahmen des Marktes angesagt war, nicht statt. Die Geschäfte der Altstadt wollten unter Federführung des Gewerbevereins ursprünglich von 13 bis 18 Uhr öffnen. Die Produktschau im PEP war von vornherein nicht geplant worden.

Das für 7. November in der Muldentalhalle terminierte Fashion Festival Germany, bei dem verschiedene Händler Schuhe, angesagte Klamotten, Taschen und Accessoires von Top-Marken zu Outlet-Preisen anbieten wollten, dürfte ebenfalls ein Opfer der neuen Beschränkungen werden.

