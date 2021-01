Grimma: Kinderreitfest-Verein geht neue Wege

Grimma

Der Grimmaer Kinderreitfest-Verein nimmt neuen Anlauf und will das im Corona-Jahr 2020 abgesagte zehnte Kinderreitfest nun in diesem Jahr auf die Böhlschen Wiesen bringen. Der Vorstand hat sich dieser Tage dazu bekannt und bereits einen Termin ins Visier genommen: 10. bis 12. September. „Wir denken, dass es gehen könnte“, so Vereinschef Mario Rost. Bereits jetzt werde mit den Vorbereitungen begonnen.

Fokus künftig auf Kinder und jugendliche Reiter

Doch aufgehorcht: „Wir werden neue Wege gehen und den Charakter der Veranstaltung verändern“, informiert Rost. Die Grundidee bleibe erhalten, das Turnier werde aber künftig auch für junge Reiter und Auszubildende der Pferdebetriebe geöffnet. Veranstalter bleibt selbstredend die Stadt Grimma. Rost zufolge hat die zuständige Amtsleiterin Jana Kutscher sehr positiv auf die avisierte Erweiterung reagiert.

Beim Kinderreitfest auf den Böhlschen Wiesen in Grimma geht es hoch her. Quelle: Thomas Kube

Damit vergrößert sich der Kreis der jungen Reiter, die bei den Wettbewerben des Turniers auf den Parcours können. Neben den Kindern dürfen demnach Jugendliche bis 26 Jahre an den Start. Schon bei den letzten Festen habe es eine Zunahme von jugendlichen Teilnehmern gegeben, erläutert Rost. Und gerade Azubis der Pferdebetriebe hätten kaum Möglichkeiten, an Turnieren teilzunehmen. „Wir wollen auch etwas für die Jugend machen“, betont der Vorsitzende.

Deshalb soll nun sogar am Namen der beliebten Veranstaltung gerüttelt werden, die schon einmal ausfallen musste – 2013 wegen des Hochwassers der Mulde. Rost könnte sich Kinder- und Jugendreitevent vorstellen. Festgeklopft ist noch nichts.

Vielseitigkeit soll wichtiges Element in Grimma sein

Fakt ist hingegen, dass die Wettbewerbe der Vielseitigkeit ein wichtiges Element des Turniers bleiben sollen. Sie haben eine Tradition in Grimma, schon „weit vor der Wende gab es auf den Böhlschen Wiesen hochkarätige Reitveranstaltungen“, weiß der Vereinschef aus eigenem Erleben. Diesen Brauch wolle man weiter tragen, „eine vielseitige Ausbildung im Reitsport liegt uns am Herzen“. Der Kinderreitfest-Verein hat Rost zufolge auch jene jungen Reiter im Blick, deren Ziel sächsische Meisterschaften sind. Dahingegend will er noch stärker die Zusammenarbeit mit dem Landespferdesportverband, sächsischen Gestüten und Züchtern suchen.

Die Grimmaer Husaren im Rahmenprogramm?

Auch beim Rahmenprogramm möchten Rost und seine Mitstreiter gern neue Wege einschlagen. So können sie sich vorstellen, dass die Grimmaer Husaren ihr Biwak aufschlagen und so das Reitfest bereichern.

Trotz der Corona-Einschränkungen erinnert sich Rost an tolle Momente im vergangen Jahr. Besonders das Trainingswochenende mit Simone Stiefelmeyer, Jenny Zimpel, Manfred Kröber und anderen Reitern bleibt in Erinnerung. „Die Graditzer Lehrlinge waren zu Gast und so dankbar“, freut sich der Vereinschef. Das habe viel Kraft gegeben und „unseren Geländebauer Hagen Prengel zu Höchstleistungen motiviert“.

Berührender Moment bei Turnier in Sachsen

Berührt hat die Pferdefreunde auch, als Reiterin Linda Stiefelmeyer beim Turnier Anfang Oktober in Neukrauscha der Grimmaer Nachwuchsreiterin Elina Rost spontan eines ihrer Sportpferde zur Verfügung stellte. Das Pony von Rost’s Tochter lahmte – dank der Hilfe konnte das Mädchen doch noch am Turnier bei Görlitz teilnehmen. Dort fand übrigens auch die Landesbestenermittlung in der Vielseitigkeit statt, die eigentlich zum Kinderreitfest in Grimma über die Bühne gehen sollte.

