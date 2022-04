Grimma: Kindersprint-Anlage soll Fitness der Grundschüler verbessern

Grimma

Frank Richter kann mit Zahlen belegen, wie Kinder in der Corona-Zeit an Fitness und Beweglichkeit verloren haben. Denn beim Kindersprint haben sich die Werte deutlich verschlechtert. Auf der Standardstrecke über 16 Meter sind die Grundschüler der Leipziger Region seit Pandemie-Beginn im Mittel 1,5 Sekunden langsamer geworden.

Fünf Grimmaer Grundschulen sind im Boot

Richter gehört zum Leipziger Expika-Verein und war am Mittwoch in die Grimmaer Grundschule „Wilhelm Ostwald“ gekommen. Hier erläutert er Lehrerinnen aus fünf Grundschulen die Handhabung der Kindersprint-Anlage. Und das hatte seinen guten Grund. Der Verein stellt den Schulen Grimma-Süd, Mutzschen, Hohnstädt, Großbothen und Zschoppach eines seiner Geräte ein Jahr lang kostenlos zur Verfügung. Möglich wird das Dank einer 2000-Euro-Zuwendung der Muldentaler Sparkassenstiftung.

In der Corona-Zeit wurde Expika-Verein gegründet

Vor zehn Jahren startete die Leipziger Expika Sport und Event GmbH mit ihrem Kindersprint-Angebot, um einen besonderen Anreiz für Bewegung zu schaffen. Inzwischen hat der während der Corona-Zeit gegründete Verein die Regie für das beliebte Sport-Event übernommen. Allerdings konnten die Expika-Leute wegen der Corona-Einschränkungen zwei Jahre lang nicht durch die Turnhallen ziehen. Laut Richter ist der nächste übergreifende Wettbewerb wohl erst 2023 wieder möglich.

Mit finanzieller Unterstützung der Sparkassenstiftung Muldental wird mehreren Muldentaler Grundschulen eine mobile Kindersprint-Laufanlagen für ein Jahr kostenfrei zur Verfügung gestellt. Expika-Mann Frank Richter erläutert hier die Handhabung. Quelle: Thomas Kube

Über Wochen hinweg kann Leistung verglichen werden

Also macht der Verein jetzt aus der Not eine Tugend und stellt Anlagen zur Verfügung – eine davon wird in Grimma die Runde durch die Grundschulen machen. Der Laufparcours ist mit Lichtschranken-Technik gespickt. So wird nicht nur eine Endzeit gemessen, sondern auch Reaktionsfähigkeit, Antrittsschnelligkeit und Pendelvermögen. Durch Laufzettel ist eine Dokumentation der Ergebnisse möglich, womit jedes Kind über Wochen hinweg seine Leistung vergleichen kann. So könne der Sportlehrer auf Stärken und Schwächen jedes Schülers eingehen, erläuterte Richter. Laut Expika werden bei häufigem Einsatz der Anlage der sportliche Ehrgeiz und die kognitiven Fähigkeiten der Grundschüler gefördert. Vor allem aber gehe es um den Spaß an der Bewegung.

Erster Test in der Grundschule in Grimma-Süd

Schon beim Start ist Reaktionsvermögen gefragt, weil die grüne Ampel per Zufall den rechten oder linken Weg vorgibt. Beim Test am Mittwoch in der Turnhalle der Ostwald-Schule erhielt Saba Computer-Beifall, weil er schneller als eine Sekunde reagierte. Den Parcours sprintete der Viertklässler in guten 6,07 Sekunden. Nach einer geraden Strecke geht es nach dem Wendepunkt im Slalom zurück. Auch seine Klassenkameradin Zoe zeigt sich mit ihren 6,6 Sekunden zufrieden.

Mit finanzieller Unterstützung der Sparkassenstiftung Muldental wird mehreren Muldentaler Grundschulen eine mobile Kindersprint-Laufanlagen für ein Jahr kostenfrei zur Verfügung gestellt. Hier beim Test in der Schule Grimma-Süd. Quelle: Thomas Kube

Anlage für den Kindersprint ist vielseitig einsetzbar

Die 8000 Euro teure Anlage sei in drei bis vier Minuten aufgebaut, erläuterte Richter und empfahl, sie nicht nur im Sportunterricht, sondern auch in der bewegten Pause oder am Nachmittag im Hort oder bei einem Schulfest einzusetzen. Den Ideen seien keine Grenzen gesetzt. Man könne die Strecke zum Beispiel mit Bänken ausstatten oder mit einem Ball durchlaufen. Neben dem Kindersprint können die Lehrer auch den Zehn-Sekunden-Lauf über fünf oder über zehn Meter als Programm auswählen. „Da geht es um das Zeitgefühl“, erläuterte der Expika-Mann.

Copsy-Studie beweist Auswirkungen der Corona-Pandemie

Der Verein verweist auf die sogenannte Copsy-Studie, die darlegt, wie wichtig das Thema Bewegung und Ernährung in Kitas und Grundschulen ist. Corona habe die Situation massiv verschlechtert. Die Untersuchung habe ergeben, dass während der Pandemie der Medienkonsum bei Kindern und Jugendlichen um fast 70 Prozent gestiegen ist. 19,3 Prozent machten keinen Sport, 26,3 Prozent würden etwas bis viel mehr Süßigkeiten essen.

Sparkassenvorstand Stefan Müller (mi.) überreicht eine Sportabzeichen-Urkunde an Leichtathletiktrainer Jens Wetzig vom SV Großbardau, der in den Schulen diesbezüglich Ganztagsangebote leitet. Quelle: Thomas Kube

Schule in Grimma wird Dritter bei Sportabzeichen-Wettbewerb

Mit der Kindersprint-Anlage können nun zumindest einige Grimmaer Grundschulen etwas gegensteuern. Am Mittwoch gab es eine weitere erfreuliche Botschaft. Die Ostwald-Schule holte sich im Sportabzeichen-Wettbewerb der Sparkassen-Finanzgruppe deutschlandweit den dritten Platz bei der „Sportlichen Leistung“. Stefan Müller, Vorstandsmitglied der Sparkasse Muldental, überreichte die Urkunde und verkündete, dass am Bronzeplatz 1000 Euro hängen. Er vertrat die Sparkassenstiftung, die aus dem Ertrag ihres drei Millionen Euro umfassenden Grundstocks jedes Jahr mehrere Projekte unterstützt. Beim Sportabzeichen-Wettbewerb absolvierte jedes Kind der Grundschule fünf Disziplinen.

Von Frank Prenzel