Grimma: Kreismuseum und Göschenhaus haben wieder auf

Grimma

Das Kreismuseum Grimma ließ nach den gelockerten Regelungen keine Zeit verstreichen und schließt seit Dienstag (5. Mai) wieder seine Türen auf. Allerdings wurde nach der siebenwöchigen Zwangspause bis zum späten Nachmittag des ersten Tages kein einziger Besucher gezählt. Das Museum kehrt auf Anhieb zu den gewohnten Öffnungszeiten zurück. Es empfängt seine Gäste Dienstag bis Freitag sowie Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Unter Beachtung der Hygienevorschriften. Bereits auf dem Hof können die Verhaltensregeln Schwarz auf Weiß nachgelesen werden. Am Eingang steht ein Spender mit Desinfektionsmittel. Das Haus darf nur mit Maske betreten werden.

Maximal zwölf Personen dürfen ins Museum, erläutert dessen Leiterin Marita Pesenecker. Auch in den Räumen ist die Anzahl der Besucher begrenzt – je nach Größe und Beschaffenheit können bis vier Leute hinein. Es sei, denn es handelt sich um eine Familie. Damit erfüllt das Museum die Auflagen zu den Abstandsregelungen. Von Anmeldungen per Telefon oder Mail nimmt das Kreismuseum Abstand. „Die sind nicht möglich“, so Pesenecker.

Die aktuelle Sonderausstellung zum 140. Geburtstag des Frohburger Keramikers Kurt Feuerriegel wird übrigens bis November verlängert.

Kreismuseum Grimma: Paul-Gerhardt-Straße 43, Tel. 03437/911132

Göschenhaus – telefonische Anmeldung ratsam

Die Dauerausstellung des Museums Göschenhaus in Grimma-Hohnstädt ist seit Mittwoch (6. Mai) wieder zugänglich – immer Mittwoch bis Sonntag von 11 bis 16 Uhr (und nach Vereinbarung). Museumsleiter Thorsten Bolte bittet, sich möglichst per Telefon oder Mail mindestens zwei Tage vor dem Besuch anzumelden. „Besucher ohne Anmeldung müssen sich auf Wartezeiten einstellen.“ Ein Gang durchs einstige Haus des Verlegers Georg Joachim Göschen ist nur mit einer Führung möglich, die immer zur vollen Stunde beginnt.

Durch die Corona-Einschränkungen können maximal vier Personen an einer Führung teilnehmen. Es besteht allerdings die Möglichkeit, zwei zeitgleiche Führungen vorzunehmen, die dann in verschiedenen Räumen starten. Dafür ist aber eine Voranmeldung zwingend nötig. „Gruppenführungen ab neun Personen sind derzeit generell nicht möglich“, so Bolte.

Besucher werden gebeten, vor dem Eingang zu warten, bis sie hereingebeten werden. Der Eintritt sollte möglichst passend beglichen werden, eine Kartenzahlung ist nicht möglich. Zudem wird gebeten, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und Abstand zu halten. Hände-Desinfektionsmittel werden zur Verfügung gestellt. „Wir freuen wir uns über Spenden, die den Einnahmeverlust während der siebenwöchigen Schließung etwas verringern“, betont der Museumschef. Veranstaltungen wurden bis Ende August vorsorglich abgesagt.

Museum Göschenhaus, Schillerstraße 25 in Grimma, Tel. / Fax 03437/911118

Wassermühle Höfgen am Mühlentag 2020 geschlossen

Die museale Schauanlage in der Höfgener Wassermühle zielt auch auf eine rasche Wiedereröffnung. Am Donnerstag (7. Mai) soll es so etwas wie einen Probetag geben, auch um zu schauen, ob zur Einhaltung der Hygienevorschriften nachjustiert werden muss. Am Sonnabend (9. Mai) soll dann der Regelbetrieb wieder starten – immer Donnerstag bis Sonntag von 12 bis 17 Uhr. Allerdings müssen die Besucher noch eine Zeit lang auf das beliebt Brotbacken jeden ersten Sonnabend verzichten, informiert Vereinschef Hans-Henning Ruhmer. Zum Deutschen Mühlentag am 1. Juni wird die Wassermühle vorsichtshalber geschlossen bleiben. „Wir wollen keine Situation riskieren, die nicht beherrschbar ist.“ Der Verein hatte seine Mitarbeiterin für einen Monat in Kurzarbeit schicken müssen.

Technische Schauanlage Wassermühle Höfgen: Dorfstraße 10, Tel. 03437/917153

Ostwald Park in Großbothen noch geschlossen

Noch geschlossen bleibt hingegen das Museum im Wilhelm Ostwald Park in Großbothen. Der Öffnungstermin stehe noch nicht fest, so Simone Eichler von der Öffentlichkeitsarbeit des Parks. Es müsse zuvor eine gute Lösung zur Einhaltung der hygienischen Bedingungen gefunden werden. Laut Eichler sind die Museumsräume ziemlich klein, der Ticketverkauf befindet sich in einem schmalen Gang. Damit sich hier keine Besucher begegnen, müssten noch Überlegungen angestellt werden. Alle geplanten Veranstaltungen bis Ende August wurden übrigens abgesagt. Der Park des einstigen Nobelpreisträgers wird von der Gerda und Klaus Tschira Stiftung getragen.

Von Frank Prenzel