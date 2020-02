Grimma

Zu einer handfesten Auseinandersetzung ist es am Mittwochmorgen in einem Lebensmittel-Discounter in Grimma gekommen. Ein Kunde beleidigte die stellvertretende Marktleiterin so sehr, dass sie ihm unvermittelt Hausverbot erteilte. Gemeinsam mit einem Kollegen eskortierte sie den pöbelnden Kunden nach draußen.

Doch dieser zeigte sich widerspenstig und schlug dem herbeigeeilten Mitarbeiter ins Gesicht und stieß ihn zu Boden. Nach dieser Attacke konnte der Täter mit seinem Fahrrad in Richtung Leipziger Straße flüchten. Den Angestellten ließ er mit einem zerstörten Handy sowie einer kaputten Brille zurück. Die Polizei ermittelt nun wegen Beleidigung, Körperverletzung und Sachbeschädigung.

Von lvz