Die Muldentaler Tafel hat sich überraschend von ihrem Leiter Sven Wittenberg getrennt. Das wurde am Freitag in Grimma bekannt. Es soll zu Unregelmäßigkeiten gekommen sein. Die Hintergründe liegen derzeit noch im Dunkeln.

Der Verein selbst hält sich zu der heiklen Personalie bedeckt: „Der Vorgang ist in der Prüfung“, erklärte Christian Kamprad, Vorsitzender des Vereins Muldentaler Tafel, knapp gegenüber der LVZ. Kamprad bestätigte, dass der Tafel-Leiter beurlaubt worden sei und das operative Geschäft der Tafel aktuell nicht mehr verantworte.

Muldentaler Tafel versorgt rund 900 Bedürftige

Die Nachricht trifft die Organisation zur Unzeit. Denn überall im Land werden die Tafeln derzeit mit einem Ansturm von Bedürftigen konfrontiert, die aufgrund explodierender Lebensmittelpreise jeden Cent umdrehen müssen und deshalb auf Hilfe angewiesen sind. Die Muldentaler Tafel versorgt mit mittlerweile fünf Ausgabestellen rund 900 Menschen mit Lebensmitteln – Tendenz steigend. Rund 20 Ehrenamtliche stehen dem Verein dabei zur Seite.

Kamprad ist wichtig zu betonen, dass die Arbeit der Tafel unter dem Vorgang nicht leidet. „Der Betrieb sämtlicher Ausgabestellen läuft normal weiter“, erklärt der Vereinsvorsitzende, der zugleich Geschäftsführer des Bildungs- und Sozialwerks Muldental (BSW) ist. „Ich selbst habe vorerst die Leitung der Tafel übernommen.“

Kamprad: Tafel arbeitet kontinuierlich weiter

In Grimma, wo freitags Hauptkampftag am Prophetenberg ist, war Kamprad nach der Beurlaubung des Chefs selbst vor Ort, um mit den weiteren Mitstreitern die nächsten Schritte zu besprechen. „Wir konzentrieren uns darauf, wie wir kontinuierlich weiterarbeiten können“, gab der Vereinsvorsitzende zu Protokoll.

Welche Vorwürfe gegen Wittenberg im Raum stehen, wollte Kamprad nicht sagen. Auch wie schwerwiegend die Verfehlungen möglicherweise sind, blieb damit vorerst im Dunkeln. „Wir werden uns als Verein die Zeit nehmen, die Dinge in Ruhe und auch mit Rücksicht auf die Verdienste, die sich Herr Wittenberg um den Aufbau der Tafel erworben hat, aufzuklären.“

Bad Lausick kam erst vor wenigen Wochen dazu

Laut Homepage des Vereins stieß Wittenberg 2017 zur Muldentaler Tafel und war direkt bei dem gleichnamigen Verein angestellt. Zu seinen Verdiensten zählt unter anderem die Wiedereröffnung einer Ausgabestelle in Wurzen. Erst vor wenigen Wochen konnte außerdem eine neue Adresse für Bedürftige in Bad Lausick ans Netz gehen. Lebensmittel werden außerdem in Colditz und Trebsen ausgegeben.

Wittenberg selbst war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Von Simone Prenzel