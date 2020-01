Grimma

In Grimma hatte ein Container-Lkw mit seinem Aufbaukran am Montagnachmittag bei Ladearbeiten eine Oberleitung abgerissen. Aus diesem Grund kam es zu Ausfällen im Strom- und Telefonnetz. Die Netzbetreiber konnten den Schaden wieder beheben, so dass es nur kurzzeitig zu Ausfällen kam.

Von LVZ/gap