Grimma: Martinimarkt lockt zum 15. Mal in die Klosterkirche

Grimma

Der 15. Martinimarkt in der Grimmaer Klosterkirche steht vor der Tür. Am Sonnabend, 13. November, und am Sonntag, 14. November, bieten Kunsthandwerker und Künstler, Keramiker, Mode- und Papiergestalter, Bürstenmacher, Klöpplerinnen und Korbflechter sowie Schmuckgestalter und Filzerinnen ihre Produkte an. Besucher sind an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr willkommen. Es gilt die 3G-Regel, Zutritt haben demnach nur geimpfte, genesene oder negativ getestete Menschen. Der Eintritt ist frei.

Plattform in Grimma für besondere Produkte

Der beliebte Markt ist eine gute Plattform für Leute, die ihre Vision leben, besondere Produkte erschaffen und diese öffentlich ausstellen und verkaufen. „Es gehört viel Mut und Engagement dazu, sich der öffentlichen Meinung zu stellen. Wichtig ist uns die Präsentation regionaler Firmen und Kunsthandwerker. Leider können nur um die 30 Stände aufgebaut werden“, erläutert Organisatorin Ulrike Andersch.

Einzelschaffende mit originellen Ideen präsentieren ihre Produkte ebenso wie Firmen. Sie bieten regional gefertigte, hochwertige und anspruchsvolle Ware aus unterschiedlichsten Materialien und in ausgefallenen Techniken an, heißt es. Es werden außerdem Käse- und Wurstprodukte, Tees oder Süßes wie Schokolade zum Verkauf angeboten.

Möglichkeit für erste Weihnachtsgeschenke

„Die bunte Mischung aus Originalität und Kreativität macht die schöpferische Qualität des Marktes so besonders,“ erklärt Ulrike Andersch im Namen des Organisationsteams und dankt der Stadt für die alljährliche Unterstützung des Martinimarktes. „Unsere Gäste können stöbern und sich zu eigener Kreativität anregen lassen oder schöne und nützliche Dinge erwerben und so schon erste Geschenke für Nikolaus oder Weihnachten.“ Für das leibliche Wohl sei mit Herzhaftem und Süßem sowie mit diversen Getränken gesorgt.

Von lvz