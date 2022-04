Grimma: Muldenschiffe starten in Saison – Fahrt wird allerdings teurer

Grimma

Seit einer reichlichen Woche haben beide Motorschiffe wieder Wasser unterm Kiel. Am Mittwoch und damit pünktlich zum Osterfest startet die Muldenschifffahrt in ihre neue Saison. Bis Ende Oktober schippert die „Katharina von Bora“, die 1994 vom Stapel lief und bis zu 60 Gästen Platz bietet, im Linienverkehr die Mulde zwischen Grimma und dem Ausflugsdorf Höfgen rauf und runter. Die 1930 gebaute „Gattersburg“ dient vor allem Sonderfahrten, die gebucht werden können.

Schiffe auf der Mulde verkehren Mittwoch bis Sonntag

Leinen los! Die „Katharina von Bora“ verkehrt von Mittwoch bis Sonntag und natürlich auch an Feiertagen wie Ostermontag ab 11 Uhr und legt an der Hängebrücke in Grimma immer zur vollen Stunde ab. Für die drei Kilometer bis Höfgen – mit Zwischenstopp Nimbschen – braucht das Schiff etwa 20 Minuten. Wochentags verkehrt es bis 18 Uhr, am Wochenende bis 19 Uhr. Dann startet es zur letzten Tagesfahrt um 18.30 Uhr an der Schiffsmühle in Höfgen.

Auch die Seilfähre bei Höfgen holt jetzt wieder über

Auch der Fährkahn holt wieder Leute über – ebenfalls von Mittwoch bis Sonntag ab 11 Uhr. Je nach Wetterlage hatte Hartmut Schlick bereits an den vergangenen beiden Wochenenden zum Einsteigen gebeten. Der langjährige Fährmann, der die Leute mit der Seilfähre zwischen Höfgen und Nimbschen trockenen Fußes über die Mulde bringt, nimmt allerdings nur noch in diesem Jahr die Stake zur Hand und verabschiedet sich danach in den Ruhestand.

Letzte Saison für Fährmann Hartmut Schlick

Nicole Vogt, die als Inhaberin der Omnibusfirma Kaltofen auch die Fäden der 1993 gegründeten Muldenschifffahrt Grimma GbR in der Hand hält, sucht deshalb schon jetzt für die nächste Saison einen neuen Fährmann – ebenso einen Schiffsführer. Hartmut Schlick ist der Schwiegervater von Schiffsführer Sven Biegel, der momentan mit Decksmann René Lodderstedt und zwei Ruheständlern den Linienverkehr abdeckt.

Schiffsführer Sven Biegel auf dem Motorschiff „Katharina von Bora“. Quelle: Thomas Kube

„Ich sehe der Saison optimistisch entgegen“, sagt Nicole Vogt nach zwei unruhigen Corona-Jahren. Wandern und Radfahren seien im Aufwind, sagt sie und weiß, dass viele Ausflügler ihren Weg gern mit einer kleinen Schiffstour kombinieren. Corona-Einschränkungen gibt es nicht mehr, allerdings rät Vogt den Passagieren, während der Fahrt eine Maske zu tragen und auch auf Abstand zu achten. Die Plaste-Trennwände habe man im Schiff belassen, so die GbR-Chefin. „Man darf ja nicht vergessen, dass manche Leute nach wie vor Angst vor einer Ansteckung haben.“

Sonderfahrten auf der Mulde sind wieder möglich

„Wir wollen erst mal alles anlaufen lassen und schauen, wie sich die Situation entwickelt“, antwortet Nicole Vogt auf die Frage, ob die Saison Besonderheiten bietet. Sie verweist aber darauf, dass jetzt wieder Sonderfahrten möglich sind. Ob Reisebus-Gesellschaften, Hochzeiten, runde Geburtstage oder Firmenfeiern – Gruppen können sich ein Schiff buchen und mit einer beschaulichen Fahrt auf der Mulde zum Ziel bringen lassen.

Das sind die neuen Preise für Schiff und Fähre

Allerdings reagiert auch die Muldenschifffahrt Grimma GbR auf steigende Kosten und hat die Preise angehoben. Erwachsene zahlen jetzt für eine Fahrt 5,10 Euro und für zwei Fahrten 9,20 Euro (Kinder 3,90 beziehungsweise 6,80 Euro). Wer ein Fahrrad mitführt, löhnt weitere 2,50 Euro. Und die schwereren E-Bikes kosten jetzt drei Euros. Das gilt auch für die Seilfähre, für deren Überfahrt ein Erwachsener dem Fährmann 2,50 Euro in die Hand drücken muss (Kind 1,50 Euro). Angeboten wird zudem ein Kombiticket für Schiff und Fähre.

Nicole Vogt nennt die gestiegenen Dieselpreise und den Mindestlohn als Grund für die neuen Fahrpreise. Der Mindestlohn werde zwar erst im Herbst angehoben. Sie müsse aber während der Saison das Geld erwirtschaften, um die drei Angestellten auch über den Winter bezahlen zu können, erläutert die GbR-Chefin.

Kontakt zur Muldenschifffahrt Grimma: Colditzer Weg 3, Büro Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr unter Telefon 03437 / 915158.

Von Frank Prenzel