Grimma: Museum kann Silber-Bowle ankaufen

Grimma

Es ist geschafft: Der Freundeskreis des Museums Grimma hat die 10.000 Euro für das wertvolle Bowlengefäß beisammen, das aus dem Nachlass des einstigen Golzerner Papierfabrikanten Max Schroeder stammt. Eine heute in Australien lebende Nachfahrin hatte es dem Kreismuseum zum Erwerb angeboten – Museumschefin Marita Pesenecker spricht nun von einer Win-Win-Situation für alle Seiten. Und die reichen bis nach Leipzig und Nürnberg.

Förderverein des Museums springt in die Bresche

Der Förderverein hatte sich den Ankauf der 1893 gefertigten Bowle auf den Tisch gezogen, als der Landkreis als Träger des Museums den Förderantrag an die Sächsische Landesstelle für Museumswesen nicht unterstützte. Wie berichtet, überdenkt das Landratsamt derzeit das Trägermodell für die Einrichtung in Grimma. Inzwischen hat die Landesstelle dem Freundeskreis den Zuwendungsbescheid über 8000 Euro zugesandt. Am 10. Dezember werden dem Verein zudem 1000 Euro aus der Sparkassen-Lotterie überreicht. Für die fehlenden 1000 Euro hatte sich Vereinschef Peter Fricke mit einem Spendenaufruf an die Öffentlichkeit gewandt– mit Erfolg. Der Grimmaer Torsten Merres steuerte 40 Euro bei, und den Deckel drauf machte mit 960 Euro die Papierfabrik Julius Schulte Trebsen GmbH & Co. KG.

Museumschefin: Bowle ist ein Schnäppchen

Allein der Materialwert des Gefäßes werde auf 5000 Euro geschätzt, sagt die Museumsleiterin. Es bestehe aus 14 Kilo reines Silber und sei innen vergoldet. Auch die dazugehörige Kelle sei innen vergoldet. „Die Bowle ist ein Schnäppchen“, weiß sie. Hinzu komme der künstlerische und ideelle Wert. Fabrikant Schroeder (1853 – 1901) hatte die Bowle und zwei Sektkühler unter Verwendung seiner Münzsammlung beim Grimmaer Gold- und Schmiedemeister Wilhelm Noack in Auftrag gegeben. Sie habe also für Grimma doppelte Bedeutung, bekräftigt Pesenecker.

Jahre im Depot im Stadtgeschichtlichen Museum Leipzig

Die in Sydney lebende Nachfahrin, die anonym bleiben möchte, hatte das Bowlengefäß schon vor Jahren dem Stadtgeschichtlichen Museum Leipzig als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt – einschließlich der zwei Sektkühler. Allerdings schlummern die drei prächtigen Stücke im Depot im Alten Rathaus, das Museum möchte sie gern abgeben. Der Stein kam schließlich ins Rollen, als Pesenecker für ihre vorjährige Sonderausstellung „Als in Grimma das Gewerbe blühte“ den Kontakt zur Leipziger Einrichtung suchte und sich einen der zwei Sektkühler ausleihen durfte. „Da kamen wir auch auf die Bowle zu sprechen.“

Zeitpunkt für Präsentation ist offen

Als die Nachfahrin vor einem reichlichen Monat mal wieder in Deutschland war und auch Grimma besuchte, wurden Nägel mit Köpfen gemacht. Und um einen fairen Preis festzulegen, schaltete Pesenecker ein Auktionshaus ein. Da nun die Finanzierung dank des Fördervereins in trockenen Tüchern ist, will sie das prachtvolle Stück Stadtgeschichte noch vor Weihnachten nach Grimma holen. Eines Tages soll die mit dem Papiermacher-Zeichen versehene Bowle in einer der Vitrinen im Kreismuseum dauerhaft zu sehen sein. Aber erst, „wenn wir unsere Ausstellung neu konzipiert haben“, so die Chefin. Durch die ungewisse Situation des Kreismuseums liegt dieses Vorhaben schon länger auf Eis.

Übrigens: Die zwei Sektkühler erhält laut Pesenecker das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg – als Dauerleihgabe. Dort habe Kunsthandwerk einen hohen Stellenwert.

Von Frank Prenzel