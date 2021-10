Grimma

Seit dem Wochenende steht der Verdacht offiziell im Raum, in der einstigen Schützenklause werde eine illegale Schule betrieben. „Hier treffen sich wohl Leute aus der Querdenker-Szene und machen Unterricht“, vermutet Grimmas OBM Matthias Berger (parteilos). Sie vermute nicht, sie wisse es, sagt Evelyn Scholz, die sich in der benachbarten Bisonfarm um die Schafe kümmert: „Ich habe selber Augen und weiß, dass hier eine Schule aufgemacht wurde.“

Seit August bringen Eltern ihre Kinder in die einstige Gaststätte, bezeugt Scholz. Sie frage sich, ob denn jeder eine Schule aufmachen dürfe. „Ausgerechnet in Deutschland, wo es doch für alles Paragrafen gibt.“ Auch Linken-Stadtrat Heiko Mätzold geht von einer illegal betriebenen Querdenker-Schule aus. Er beruft sich auf eine „besorgte Bürgerin“. Die offenbarte sich nun gegenüber der LVZ, will ihren Namen aber nicht in der Zeitung lesen.

In der Spitze neun Autos auf dem Hof

„Mir gegenüber stellte sich ein Herr K. vor. Er sagte, hier werde eine Schule eingerichtet, weil man nicht wolle, dass die Kinder eine Maske tragen und sich auf Corona testen müssten“, erinnert sich die besorgte Bürgerin. In Spitzenzeiten habe sie in dem Hof neun Autos gezählt. Den Nummernschildern nach dürften die Leute nicht nur aus der Region kommen, sagt die Frau: „Immer wieder steigen Kinder mit Schulranzen aus.“

Das obere Stockwerk werde als Schulraum genutzt, sagt die Augenzeugin. „Früher wurden dort Familienfeiern ausgerichtet. Nach Schließung der Gaststätte stand das Objekt lange leer. Die Erwachsenen haben inzwischen alles fein säuberlich vorgerichtet.“ Und doch halte sie die Räume für nicht geeignet, um Kinder zu beschulen. „Meines Wissens nach gibt es dort weder Heizung noch Strom, gefeuert wird mit Holz“, sagt sie.

„Eltern sind keine Querdenker“

Es sei widerwärtig, die Bemühungen der Eltern mit Querdenkern in Verbindung zu bringen, sagt eine Frau, die sich – wie sie es bezeichnet – der sogenannten „Homeschooling-Szene“ zugehörig fühlt. Sie kenne allein im Muldental vier solcher Initiativen. Ihr Name ist der LVZ bekannt, allerdings wolle sie anonym bleiben, weil sie Nachteile befürchte: „Es handelt sich nicht um Nazis, sondern um Eltern, denen das Wohl ihrer Kinder am Herzen liegt.“

Im Lockdown hätten die Schulen die Familien mit Aufgaben „zugeschissen“. Das habe vielfach zu extremem Stress geführt. Weil Eltern nicht selten erschöpft waren, seien derlei Projekte entstanden. „Es ist aber vor allem die Unzufriedenheit mit dem Bildungsangebot, die Eltern nach Alternativen suchen lässt. Masken- und Testpflicht befeuerten diesen Trend noch“, ist sich die Homeschooling-Anhängerin sicher.

Kritik an staatlichen Corona-Regeln

Kleine Gruppen, jüngere lernen von älteren Schülern, Verzicht auf Noten – Homeschooling sei nichts neues. Das gebe es anderswo schon seit zig Jahren, sagt die Kritikerin der Corona-Schutzregeln. Körperkontakt sei essenziell. „Stattdessen wird in Regelschulen das Abstandhalten propagiert, gibt es mit Maske weder Mimik noch Gestik und das Schlimmste: Der Mitschüler wird als potenzielle Gefahrenquelle wahrgenommen.“

Welchem Zweck das Gebäude in der Leisniger Straße tatsächlich diene, lasse sich in den Ferien nur schwer beurteilen, heißt es in der Stellungnahme von Stadt und Landkreis. „Ordnungsamt und Polizei behalten die Bewegungen in der Schützenklause im Blick“, kündigt Stadtsprecher Sebastian Bachran an. Sollten sich dort in der regulären Schulzeit schulpflichtige Kinder aufhalten, seien Verfahren wegen Schulpflichtverletzung möglich.

Schulbesuchsordnung voll wirksam

Im alten Schuljahr durften Eltern ihre Kinder zu Hause lassen. Das galt für jede Schulart, heißt es aus der Behörde. Hintergrund dafür war eine mögliche Ansteckungsgefahr für zum Beispiel krebskranke Familienmitglieder. Inzwischen ist diese Regelung nicht mehr in Kraft. In den ersten drei Wochen habe noch eine Übergangsregelung gegolten, erklärt Roman Schulz vom Landesamt für Schule und Bildung. Doch seit drei Wochen sei die Schulbesuchsordnung wieder voll wirksam.

Bis zu den Herbstferien hätten sich die Schüler zweimal pro Woche unter Aufsicht testen müssen, sagt Ramona Zeuner, Direktorin der Falkenhainer Oberschule im Lossatal. Maske sei im gesamten Gebäude zu tragen, auch im Unterricht. „Wir nehmen das ernst. Im Dezember 2020 hatten wir unter Schülern und Lehrern zahlreiche Infektionen. Alle gut 500 Mädchen und Jungen wurden damals eine Woche eher als andere Schüler in Sachsen nach Hause geschickt.“

Keine Testverweigerer in Falkenhain

Es ziehen alle mit, versichert Ramona Zeuner. Es gebe keine Testverweigerer und auch keine Proteste. „Nach den Ferien muss dreimal wöchentlich getestet werden. Das Ministerium stellt die Selbsttests zur Verfügung. Einige Kinder bevorzugen den Spucktest. Andere, die genesen oder geimpft sind, brauchen sich nicht mehr testen“, so Zeuner. Jeder müsse zum Unterricht erscheinen, Angst vor Corona zähle nicht mehr als Grund, womöglich zu Hause zu bleiben.

Laut Steffen Rößler, Leiter der Pestalozzi-Oberschule in Wurzen, gibt es bei ihm zwei Elternhäuser, die sowohl Tests als auch Maskenpflicht ablehnen. „Sie haben mich gebeten, die Kinder online weiter zu unterrichten. Doch das ist nicht unsere Aufgabe.“ Laut Schulgesetz seien die Eltern für die Umsetzung der Schulpflicht verantwortlich, so Rößler. Kommen sie ihrer Aufgabe nicht nach, müsse er das Jugendamt informieren, was er inzwischen getan habe.

Kind fehlt in Trebsen unentschuldigt

Jenny Wende, Direktorin der Trebsener Oberschule, sagt auf Nachfrage, dass bei ihr seit Schuljahresbeginn ein Kind fehle: Die Eltern hätten entschieden, es vorerst nicht mehr zum Unterricht zu schicken. „Mir gegenüber gaben sie an, dass sich das Kind zu Hause befinde und von jemandem aus dem Bekanntenkreis betreut werde. Außerdem hielten es die Mitschüler auf dem Laufenden.“ Letztlich, so die Schulleiterin, fehle das Kind unentschuldigt.

Von Haig Latchinian