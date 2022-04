Grimma

Unbekannte brachten an der Seitenwand eines Parkdecks in Grimma im Bereich Gerichtswiesen mit schwarzer Farbe insgesamt acht nationalsozialistische Symbole an, bekannt wurde das Freitagnachmittag Die Schmierereien hatten eine Gesamtgröße von circa acht mal drei Metern, informierte die Polizei am Sonntag. Die Höhe des Schadens konnte noch nicht beziffert werden. Die Polizei ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung.

Von lvz