Grimma: Neuer Wirt in der Leipnitzer „Linde“

Als die Wirtsleute Birgit und Ralf Kötz vorigen Herbst – nach 28 Jahren – im Leipnitzer Gasthof „Zur Linde“ zum letzten Mal das Licht löschten, stand ihr Nachfolger schon in den Startlöchern. Zwar wurde Michael Heidelbeer zunächst vom Cornona-Virus ausgebremst, das die Wiedereröffnung vor Ostern verhinderte und nur einen Abholservice ermöglichte. Doch seit 15. Mai empfängt er im traditionsreichen Haus seine ersten Gäste.

Im Grimmaer Ortsteil hat es sich anders gefügt

Nicht selten verschwinden Dorfgasthöfe von der Bildfläche, wenn die alten Wirtsleute in Pension gehen. Nachfolger zu finden, gestaltet sich oft schwierig. Im Grimmaer Ortsteil Leipnitz hat es sich anders gefügt. Hier erfüllt sich der 43-jährige Heidelbeer den Traum vom eigenen Gasthof.

Das Leipnitzer Gasthaus „Zur Linde“. Quelle: Frank Prenzel

Heidelbeer wuchs in Grimma auf. Nach der Schulzeit verschlug es ihn aber nach Baden-Württemberg, wo er in Restaurants in Pfullendorf und Saulgau den Beruf des Kochs erlernte. Er verpflichtete sich danach vier Jahre zur Bundeswehr und bekochte die Offiziere im Ulmer Casino. Mit seiner Frau, von der er inzwischen geschieden ist, zog es ihn danach zunächst in Ruhrgebiet mit Job bei einem Partyservice. Doch dann lockte die alte Heimat. Heidelbeer erwarb vor 14 Jahren ein Haus in Kaditzsch, wo der zweifache Vater heute mit seiner 14-jährigen Tochter lebt, und verdiente sein Geld fortan als Koch oder Kraftfahrer.

Ersten Gesprächen folgt Notartermin

Im Leipnitzer Dorfgasthof kehrte er hin und wieder ein, und als das Gerücht die Runde machte, dass Gastwirt Kötz an die Rente denkt, reiften in seinem Kopf erstmals die Gedanken, mit dem Lokal „Zur Linde“ sein eigener Herr zu werden. Von was Eigenem habe er schon länger geträumt, so der 43-Jährige. Im August vorigen Jahres, erzählt er, habe es mit seinem Vorgänger die ersten konkreten Gespräche gegeben. Im Januar fand der Notartermin zum Kauf der Immobilie statt.

Zuschuss von 9000 Euro beantragt

Ausgerechnet zum Start in die Selbstständigkeit sitzt Heidelbeer die Corona-Krise im Nacken. So hat er denn auch den nicht rückzahlbaren Zuschuss für Kleinstunternehmen in Höhe von 9000 Euro beantragt. Gleich am Eingang steht ein Tisch mit Desinfektionsmittel-Spender, Hygienehinweisen und Masken. Eine Handglocke fordert zum Klingeln auf. Wie anderen Gastronomen auch fehlt Heidelbeer das wichtige Geschäft der Familienfeiern.

An einer Wand im Leipnitzer Gasthof „Zur Linde“ reiht sich ein historisches Foto ans andere. Auch eine Ansicht des Gasthofes früher ist zu sehen. Quelle: Frank Prenzel

Das Gasthaus blickt auf eine über 200-jährige Historie zurück. An einer Wand führen gerahmte Fotos Augenblicke und Ansichten von einst vor Augen. Heidelbeer gehört jetzt ein Lokal mit Saal, drei Gasträumen und Terrasse, die Pension im Haus zählt sieben Zimmer. Der 43-Jährige wertschätzt, dass die „Linde“ immer gut besucht war und mit der Nähe zum Thümmlitzwald, zu Grimma und zur Autobahn eine gute Lage hat. Wie sein Vorgänger setzt er auf gutbürgerliche Küche.

Blick in den imposanten Saal des Leipnitzer Gasthofes „Zur Linde“. Quelle: Frank Prenzel

Dabei steht er selber am Herd. Heidelbeer beschäftigt zum Start fünf Aushilfen auf 450-Euro-Basis, seine in Döben beheimateten Eltern und auch die Tochter greifen ihm unter die Arme. „Ich bin noch auf der Suche nach einer Festangestellten für den Service.“ Getätigt sind bereits erste Investitionen. Heidelbeer hat Küchenboden und -decke erneuert und einen neuen Bierkühler angeschafft. In der Küche seien sukzessive weitere Geräte auszutauschen, erzählt er.

Vorgänger setzte auch auf kulturelle Offerten

Sein Vorgänger erfüllte das Haus auch mit kulturellem Leben. Der Neubesitzer will nun aber erst mal abwarten, was die Corona-Zeit noch bringt. Der Lindenchor probt bereits wieder dienstags, das während der Schließzeit nach Kuckeland ausgewichene Lesecafé will seinen Worten zufolge zurück. Wichtig ist Heidelbeer vor allem eines: zufriedene Gäste. Zumal er weiß, dass er in große Fußstapfen tritt.

Von Frank Prenzel