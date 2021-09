Grimma

Das soll Nils sein? Mein Gegenüber, eben locker die Treppe hoch gesprintet, lacht nur. An den mageren, langsam durch die Krankenhausgänge schlurfenden Jungen erinnert so gut wie nichts mehr. Eineinhalb Jahre sind seit dem letzten Treffen vergangen. Nils Schütze ist kräftiger geworden, athletisch, sein T-Shirt spannt an dem Oberarmen. Und irgendwie wirkt er jünger. Ein Bündel an Energie.

Der 19-Jährige hat gerade seine Lehre bei der Hensel Schaltanlagenbau GmbH in Grimma begonnen. Besser: Er hat die Ausbildung wieder aufgenommen. Denn eingestellt hat ihn die Firma bereits 2019. Wenige Wochen später ging es mit dem Azubi aus Mutzschen gesundheitlich rapide bergab. „Beim Treppensteigen kam ich mir vor wie ein alter Mann. Einfachste Bewegungen strengten mich an“, sagt er. An Sport gar („Fußball ist mein Leben“) war nicht mehr zu denken.

Im Januar 2020: Herzchirurg Prof. Diyar Saeed spricht in der Herzklinik mit Nils Schütze. Der damals 17-Jährige wartete auf ein Spenderherz. Quelle: Dirk Knofe

Im Oktober 2019 kommt der damals 17-Jährige in die Kinderkardiologie im Herzzentrum Leipzig. Dort diagnostizieren die Ärzte Linksherzinsuffienz, also Herzschwäche mit Beschwerden schon bei leichterer Belastung. Nils Situation verschlechtert sich massiv, die Ärzte verlegen ihn auf die Transplantationsstation. Noch während der Weihnachtsfeiertage implantieren sie ihm ein Kunstherz.

Bis zu einem Jahr und länger warten Patienten auf ein Spenderherz

Ab da beginnt das große Warten für Nils und für seine Eltern, Großeltern, Bruder Tom und all die Freunde und Bekannten, die ihn regelmäßig besuchen. Das Warten auf ein neues Herz. „Die Ungewissheit ...“, sagt der junge Mann heute und blickt dabei auf den Boden. „Diese Ungewissheit war das Schlimmste.“

Die Liste derer, die auf ein Spenderherz warten, ist lang in Deutschland. Bis zu einem Jahr und länger müssen einige ausharren. Bei Nils dauerte es bis Ende März. Eurotransplant, eine europaweit agierende Organisation mit Sitz in den Niederlanden, entscheidet, wer ein Spenderherz bekommt. Je gesünder ein Patient ist – abgesehen von seinem Herzfehler – , desto größer sind die Chancen auf eine Transplantation.

Bereits einige Zeit zuvor war ein passendes Spenderherz gefunden worden. Doch die OP, auf die Nils schon vorbereitet wurde, fand nicht statt. Ärzte, die das Herz aus Ungarn holen wollten, konnten wegen Corona den Flughafen nicht verlassen. „Die Nachricht hat mich tief getroffen“, sagt der junge Mann. Dabei meint er nicht, dass die OP ins Wasser fiel, sondern, dass der Patient, der an seiner Stelle das Spenderherz erhalten hat, Tage später verstorben ist.

Bei Nils begann am 29. März 2020 ein neues Leben. Schon nach drei Wochen Reha konnte er nach Hause. Wer der Spender ist, weiß er nicht. Die Eltern hätten sämtliche Verkehrsmeldungen des Tages studiert. Daher weiß er auch, dass in Süddeutschland ein junger Mann an dem Tag bei einem Autounfall gestorben ist. Ob er es ist, dem er sein Leben jetzt verdankt? „Kommt darauf an, ob er einen Spenderausweis hatte.“ In einem anonymen Brief haben sich die Eltern bei den Hinterbliebenen des Spenders bedankt. Das Krankenhaus hat das Schreiben weitergeleitet.

Nils Schütze prüft ein Schaltmodul. An seiner Seite Betriebsleiter Marek Becker (l.) und Lehrmeister Ulf Gerundt. Quelle: Thomas Kube

Aber eines glaubt er über seinen Spender zu wissen. „Er hatte wie ich ein Herz für Sport.“ Als ihn die LVZ im Januar 2020 im Krankenhaus besuchte – zahlreiche Apparaturen hielten ihn am Leben –, da sprach er nur davon, dass er wieder Fußball spielen und Rad fahren wolle, wenn alles vorbei sei. Natürlich habe er es nach der OP langsam angehen lassen. Die Ärzte hatten es ihm ja schließlich geraten. Drei Stunden Sport am Stück machten ihm aber heute nichts aus. Egal ob Fußball, Basketball, Fahrradfahren.

Ausbilder bescheinigt dem 19-Jährigen große Ausdauer

Große Ausdauer bescheinigt ihm auch sein Ausbilder Ulf Gerundt. „Wir haben ihn anfangs versucht zu bremsen – keine Chance. Er geht mit großer Leidenschaft an die Dinge, will nachholen, was ihm die Krankheit genommen hat.“

Im Betrieb sei man froh, dass die OP so gut verlaufen ist. „Wir haben wirklich mitgefiebert.“ Nils Mutter habe die Kollegen über neue Entwicklungen informiert, sagt der Ausbilder. „Hut ab vor Professor Diyar Saeed, der Nils behandelt hat. Leipzig kann stolz sein auf das Herzzentrum und auf seine Ärzte, die weithin einen guten Ruf haben.“

Dass man Nils die Tür im Unternehmen aufgehalten habe, verstehe sich von selbst, sagt Betriebsleiter Marek Becker. „Wir achten auf jeden“, fügt er kurz hinzu. Nils könne jetzt seine begonnene Ausbildung zum Elektriker für Betriebstechnik zu Ende bringen. Ihn würde es nicht überraschen, wenn er seine Lehre vorzeitig beendet. „So wie sich Nils ins Zeug legt.“

Von Andreas Dunte