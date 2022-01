Grimma: Paris unterm Dach der Großbardauer Kirche – was steckt dahinter?

Schon um 1160 wird der Bau einer ersten Holzkirche an der Parthe vermutet. Die erste urkundliche Erwähnung der zum Bistum Merseburg gehörenden Kirchgemeinde Großbardau datiert von 1218. Bis 1241 war die Kirche Großbardau sogar die Mutterkirche für Grimma. Kirche und Dorf profitierten von der günstigen Lage an einer Furt und der Geleitstation an der Alten Salzstraße.

Das heutige Bauwerk ist in den Hauptteilen romanischen Ursprungs. Anfang des 16. Jahrhunderts entstand ein neuer, gotischer Chor nebst Turm. Ein Zeitzeuge des Chorumbaus ist das alte, spätgotische Großbardauer Altarretabel (dreiteiliges Foto an der Kirchenwand), das 1827 wegen Kirchenumgestaltung an die „Deutsche Gesellschaft zur Erforschung vaterländischer Sprache und Alterthümer“ verkauft wurde. Es ist heute im Besitz des Grassimuseums Leipzig und seit Anfang 2018 restauriert in dessen Ausstellung zu sehen.

1704 entstand die barocke Bemalung im Chorraum. 1846 folgte eine weitere große bauliche Veränderung des Gotteshauses. Im Zuge des sogenannten Reinhardtprogramms der Nationalsozialisten wurden 1933 weitere Veränderungen der Kirche vorgenommen – darunter die Neuausmalung der Chorraum-Decke und die Beseitigung der zweite Empore.