Grimma

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Tat, die sich 8. November in Grimma ereignet hat. Gegen ein Uhr nachts kamen einem 26-Jährigen auf dem Nachhauseweg zwei Männer entgegen. Als sie auf gleicher Höhe waren, ergriff einer der Beiden seine Handgelenke und hielt ihn fest.

Er forderte die Herausgabe von seinem Handy und Portemonnaie. Als der Angegriffene dies verweigerte, schlug der Zweite ihm mit der Faust ins Gesicht. Dadurch ging er in die Knie. Dann versuchten die Täter, ihm ins Gesicht zu treten. Er konnte sich aber mit seinen Händen davor schützen. Schließlich ließen die Angreifer von ihm ab und verschwanden.

Sie äußerten beim Weggehen, dass es beim nächsten Mal nicht so glimpflich abgehen würde. Der Angegriffene erlitt durch den Tathergang einen Kieferbruch. Die Verletzung musste in einer Spezialklinik in Chemnitz operativ versorgt werden. Erst nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus erstattete er Anzeige bei der Polizei.

Die Angreifer beschrieb er wie folgt:

1. Angreifer, der ihn geschlagen hatte:

– südländischer Typ, 20 bis 25 Jahre, etwa 1,85 Meter groß, schlank

– dunkle Haare

– schwarzer, kurz getrimmter Bart

– sehr ausgeprägte Augenbrauen

– Bekleidung: schwarze Jacke mit Fellkapuze, dunkelblaue Hose, grüne armeefarbene

Schuhe der Marke „ Nike“

2. Angreifer, der ihn festgehalten hatte:

– südländischer Typ, etwa 1,65 Meter bis 1,70 Meter groß, schlank

– 20 bis 25 Jahre alt

– dunkle Haare

– Bekleidung: schwarze Jacke mit Fellkapuze, dunkle Jeans, schwarze Schuhe

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Grimma, Köhlerstraße 3 zu melden, Tel. 03437 708925 100.

Von LVZ/gap