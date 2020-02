Grimma: Preisübergabe zwischen Brautkleidern

Grimma

Das Ambiente für die Preisübergabe war bestens gewählt: Im Brautmoden-Geschäft von Nicole Döring erhielt die Stadt Grimma am Donnerstag den symbolischen Scheck für ihre erfolgreiche Teilnahme am Wettbewerb „Ab in die Mitte“.

Werbespot über Grimma in großen Städten

Der 3. Preis, den sie für ihre Initiative „ Hochzeitsstadt Grimma“ errungen hat, ist 10.000 Euro schwer und wurde von City-Wettbewerbs-Projektleiter Eddy Donat und Handelsverband-Sachsen-Geschäftsführer Gunter Engelmann-Merkel an Oberbürgermeister Matthias Berger überreicht. Zugegen war Maria Garbe von der Ströer Deutsche Städte Medien GmbH, weil Grimma auch den Sonderpreis „ Außenwerbung“ abräumte. Ströer wird im Gegenwert von 25.000 Euro auf digitalen Flächen in großen Städten einen Grimmaer Werbespot laufen lassen.

Hochzeitsstadt Grimma – erste Infos zum Autofrühling

Der Arbeitskreis Hochzeitsstadt arbeitet an der Umsetzung der Idee. Zum Autofrühling soll es einen ersten Flyer rund ums Heiraten geben. An ein Hochzeitsfestival am Muldeufer ist für den Herbst gedacht. Die Homepage, auf der alle Angebote gebündelt werden sollen, geht jetzt in die Ausschreibung.

Von Frank Prenzel