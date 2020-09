Grimma: Radfahrer kollidiert mit Rettungswagen im Einsatz

Grimma

Ein schlimmer Unfall hat sich am Donnerstagabend gegen 19.10 Uhr in Grimma ereignet. Ein Rettungswagen auf Einsatzfahrt war mit eingeschalteten Blaulicht auf dem Wallgraben unterwegs, als ein Radfahrer die Strecke an der Einmündung Zwingerstraße kreuzte. Der 64-Jährige kam dabei aus der untergeordneten Straße und kollidierte seitlich mit dem Rettungswagen. Dabei zog er sich eine schwere Kopfverletzung zu. Laut Polizei unterbrachen die Rettungskräfte ihren Einsatz und kümmerten sich um den Verletzten. Ein Notarzt wurde hinzugezogen, der 64-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Den genauen Hergang des Unfalls ermittelt der Verkehrsunfalldienst.

Von lvz