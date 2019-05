Grimma Bauvorhaben Farbkegel - Grimma: Riesiger Blickfang im Kreisverkehr 4,50 Meter hoher Blickfang: Auf dem Kreisverkehr am Schwarzen Netto in Grimma soll künftig ein überdimensionaler Farbkegel auf den Ostwald Park Großbothen hinweisen. Der Kegel stammt vom Nobelpreisträger.

So soll der Farbkegel von Nobelpreisträger Wilhelm Ostwald auf dem Kreisel am Schwarzen Netto in Grimma Gestalt annahmen und als Blickfang auf den Ostwald-Park weisen. Quelle: Architekt Udo Steinborn