Grimma: Sanierungsstau im „Regenbogenland“ und Göschenhaus

Der Technische Ausschuss von Grimma hat Anfang der Woche mehrere Aufträge vergeben. So löst die Kommune Planungsleistungen aus, um in der Naturkindertagesstätte „Regenbogen“ Sanitärbereiche und Elektroinstallation zu sanieren und Bodenbeläge zu tauschen. Allein die Planung, die das Grimmaer Architekturbüro Beyer/Lätzsch übernimmt, kostet voraussichtlich rund 65.000 Euro. Die Gesamtkosten veranschlagt die Stadt mit 640.000 Euro.

Träger der Kita im Süden der Stadt ist der Awo-Kreisverband Mulde-Collm. Die Stadt habe in der 1986 eingeweihten Einrichtung „nennenswerten Sanierungsstau“, sagte Hochbauamtsleiterin Ute Hoppe im Ausschuss. In den letzten Jahren sei versucht worden, für Fassade und Fensterelemente Fördergeld zu nutzen. An den Sanitäranlagen sei bisher lediglich repariert worden; auch der Träger habe versucht, Erneuerungen und Austausch vorzunehmen, um den Hygieneauflagen gerecht zu werden. „Wir kommen um eine Sanierung in dem Bereich nicht mehr herum“, bekräftigte die Amtsleiterin.

Schulhof in Großbothen ist an der Reihe

Auch für die Sanierung des Schulhofes der Grundschule Großbothen vergab der Ausschuss die Planungsleistung. Den Zuschlag erhält das Ingenieurbüro Zimmermann aus Wurzen mit einer Honorarberechnung von rund 64.000 Euro. Die gesamte Investition wird mit 360.000 Euro kalkuliert.

Schließlich stimmten die Ausschussmitglieder diversen Arbeiten am Göschenhaus zu. Dabei wird die Brandiser Tischlerei Steinhilber die Aufarbeitung der Holzfenster und Fensterläden übernehmen. Die Auftragssumme liegt bei rund 57.000 Euro.

Projekt für Göschenhaus in Schublade

Das Projekt für eine umfangreiche Sanierung des musealen wie denkmalgeschützten Gebäudes liegt seit 2013 in der Schublade. Nur: Es fehlte bislang am Geld. Da nach wie vor keine Fördermittel in Aussicht sind, setzt die Kommune jetzt wenigstens die Finanzen ein, die zur Komplettierung einer erhofften Förderung im Haushalt verankert sind.

Da die Holzfenster stark beschädigt sind, sollen sie nun einschließlich der Fensterbänke und Fensterläden in fachmännische Hand. Auch die Dachterrasse nebst hölzerner Brüstung soll eine Sanierung erfahren. Unterm Strich rechnet die Stadtverwaltung mit Kosten von rund 145.000 Euro.

