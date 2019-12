Grimma: 10. Seume-Literaturpreis geht nach Österreich

Grimma

Eine Autorin aus Österreich ist Träger des 10. Johann-Gottfried-Seume-Literaturpreises. In einer festlichen Stunde am Sonnabend in der Aula des Seume-Hauses am Grimmaer Gymnasium nahm Marlen Schachinger (48) den mit 3000 Euro dotierten Preis entgegen.

Werner Förster für Seume-Wirken geehrt

Es war nicht die einzige Würdigung des Nachmittags. Der Internationale Johann-Gottfried-Seume-Verein „Arethusa“ Grimma nahm erstmals eine Danksagung vor und ehrte den Leipziger Werner Förster für sein Lebenswerk. Der 69-jährige Freiberufler und Autor hat sich Zeit seines Lebens um Seume verdient gemacht. Mit seinem Buch „ Johann Gottfried Seume. Sein Leben, erzählt von einem Freund“ sei ihm eine Volksausgabe über den Dichter gelungen, so der Verein. Allerdings übte sich Förster in Bescheidenheit und mochte den Begriff Lebenswerk gar nicht hören: „Ich stehe ja noch mitten im Leben.“

Das Bläserquartett „Musica et vita“ rahmte die Feier musikalisch. Und es war kein Zufall, dass zur zehnten Preisverleihung Götz-Ulrich Coblenz durchs Programm führte. Ihn schmückt der erste Seume-Literaturpreis, den der Arethusa-Verein seit 2001 alle zwei Jahre vergibt und dabei die Stiftung der Sparkasse Muldental als Geldgeber an seiner Seite weiß. Vereinschef Lutz Simmler war zur Mitgliederversammlung kurz vor der Festveranstaltung für weitere drei Jahre im Amt bestätigt worden.

Für Kosovo-Bericht: Österreicherin erhält Literaturpreis

Einen Monat lang hatte Marlen Schachinger im vorigen Jahr das Kosovo bereist und danach ihren literarischen Reisebericht „Kosovarische Korrekturen – Versuch über die Wahrheit eines Landes“ verfasst. Das Werk, in dem hautnah aus einem Krisengebiet berichtet wird, überzeugte die dreiköpfige Jury, der 26 Arbeiten vorlagen. Die Juroren sahen viele Bezüge zwischen Johann Gottfried Seume (1763-1810), der einst im Grimma gewirkt und von hier aus seinen berühmten Spaziergang nach Syrakus begonnen hatte, und der heute im nördlichen Weinviertel Österreich und in der Hauptstadt Wien lebenden Schachinger.

Beide setzten sich mutig, kritisch, neugierig und offen der Fremde aus. Beide verfügten über eine Perspektive von unten. Beide zeigten, wie eng Gehen und Denken miteinander verknüpft sind. „Beide Autoren sind ganz im Sinne der Aufklärung bemüht, politische, soziale, religiöse und kulturelle Verhältnisse mittels Literatur zu erhellen“, lobte Laudator Thomas Frantzke. Schachinger habe das Vertrauen und die Freundschaft von Menschen gewonnen und so berührende Lebensgeschichten aus einem zerrissenen Land erfahren, das noch immer unter den Folgen des Krieges leide.

Arbeit an neuen, zeitkritischen Romanen

Die 48-jährige Schriftstellerin und Übersetzerin, die in ihren Dankesworten immer wieder Bezug auf Seumes Gedankenwelt und Wirken nahm, bezeichnete es als Ehre, den 10. Literaturpreis erhalten zu haben. „Denn dieser Literat sprach in aller Deutlichkeit aus, was er als Wahrheit begriff“ und habe soziale Missstände beim Namen genannt. Das Preisgeld benötigt Schachinger übrigens auch für Brennholz in ihrem Arbeitszimmer, verriet sie der LVZ. Dort arbeitet sie gerade an zwei neuen Romanen. Unter anderem untersucht sie, inwieweit die Politik Einfluss auf den Journalismus nimmt.

