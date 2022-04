Grimma: Stadtrat gedenkt des Mitglieds und Arztes Thomas Zeidler

Grimma

Sein Platz blieb leer, als Grimmas Stadtrat am Donnerstag zur turnusmäßigen Sitzung zusammen kam. Ein Foto mit schwarzem Band und eine Rose mit Trauerflor erinnerten daran, dass hier viele Jahre Dr. Thomas Zeidler saß und in die Debatten eingriff. Der stadtbekannte Arzt und Stadtrat war am Montag im Alter von 64 Jahren unerwartet gestorben. Die Stadträte erhoben sich zu einer Schweigeminute und gedachten des Mannes, der dem Gremium seit 2009 angehörte und seit 2019 die Fraktion „Bürger für Grimma/Allianz Stadt & Land“ anführte.

Der Platz von Dr. Thomas Zeidler im Grimmaer Stadtrat blieb am Donnerstag leer. Quelle: Thomas Kube

Oberbürgermeister: Für seine Klarheit bewundert

Die Sitzung stehe unter einem traurigen Vorzeichen, sagte Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos). Er sei tief betroffen über das, was am Montag geschehen sei. Er habe an Thomas Zeidler immer bewundert, wie er mit großer Klarheit, Schärfe, Strukturiertheit und Ideologiefreiheit aufgetreten sei und in wenigen Sätzen manche komplexe Angelegenheiten auf den Punkt gebracht habe, sagte Berger.

Fraktion: Ehrlicher und zuverlässiger Kommunalpolitiker

Für die Fraktion würdigte Steffen Kretschmar (Bürger für Grimma) den Verstorbenen. Sein Tod sei ein schmerzlicher Verlust für die Fraktion. Thomas Zeidler sei ein ehrlicher und zuverlässiger Kommunalpolitiker gewesen, „in dem, was er sagte, immer offen und klar und an der Sache orientiert“. Polemik sei nie sein Thema gewesen, so Kretschmar. „Wir werden unsere Arbeit in seinem Sinne fortsetzen.“ Es bleibe nur, seiner Familie „unser tief empfundenes Mitgefühl auszudrücken“.

Von Frank Prenzel