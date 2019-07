Grimma

Der Konflikt ist vom Tisch. Der Technische Ausschuss von Grimma trägt den zwischen Stadt und Investor ausgehandelten Kompromiss zur Klosterstraße 16 mit. Er segnete ab, dass Bauherr Andreas Böhmann ein historisch anmutendes Tor in die Fassade einfügen darf. Ursprünglich sollten es zwei Rolltore sein, was die Ausschussmitglieder jedoch im Sinne der Grimmaer Gestaltungssatzung strikt abgelehnt hatten.

Planer belegt mit früheren Fotos die Existenz der Tore

Planer René Grunert versuchte es aber noch einmal zur Ausschusssitzung. Im Haus sollen Lagerräume entstehen, der Bereich wird auch zur Be- und Entladung dienen. „Wir bräuchten eigentlich zwei neue Tore für den Geschäftsbetrieb“, so der Fachmann. Er plädiere dafür aus gestalterischer und logistischer Sicht. Grunert verwies auch auf die anderen Gebäude in der Straße mit ihren Öffnungen. Und er erinnerte an die Zeit, als sich an der jetzt umstrittenen Stelle bereits zwei Tore befanden. Beim Ladenumbau kamen damals Fenster an ihre Stelle. Als die Gestaltungssatzung verabschiedet wurde, habe es jedenfalls beide Tore gegeben, kann Grunert mit Fotos belegen.

Seine Argumente fruchteten nicht. Lediglich Malte Martin ( CDU) meinte, dass durch die Einschränkung die wirtschaftliche Entwicklung eines Grimmaers nicht in dem Maße unterstützt werde, „wie das von uns sonst immer postuliert wird“. Er enthielt sich bei der Stimmabgabe.

Durch Neugestaltung entfällt ein Parkplatz in der Straße

Die Leiterin des Stadtentwicklungsamtes, Simone Kluge, verteidigte den Kompromiss vom 12. Juni. Sonst wäre das gesamte Erdgeschoss der Klosterstraße 16 mit Toren versehen, sagte sie. Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) bezeichnete die gefundene Lösung als „vernünftigen Kompromiss“. Danach ist dem Bauherren ein neues Tor mit zwei Flügeln und einer Einfassung aus Porphyr erlaubt, das sich damit an die Optik der vorhandenen Durchgänge des Altstadtgebäudes orientiert. Die zwei Fenster der linken Seite sind zu erhalten. Durch die Neugestaltung wird ein Parkplatz vorm Haus entfallen.

Die Stadt Grimma hatte das Thema auf dem Tisch, weil sie vom Bauaufsichtsamt zur Stellungnahme aufgefordert war. Die Genehmigung der Baupläne liegt beim Landratsamt. Wie berichtet, plant Böhmann den Umbau seines Gebäudekomplex Markt 7/ Klosterstraße 16. Mit einer Investition von 680.000 Euro will er die Instandsetzung nach dem Hochwasser 2013 in Angriff nehmen und auch den Laden neu gestalten.

