Grimma

Die Ursache für den weitflächigen Stromausfall am 14. Juni in Grimma ist im Nachbarort Trebsen zu suchen. Dort war am Vormittag bei Baggerarbeiten ein Erdkabel beschädigt worden.

Spannungsschwankungen im Netz

„Daraufhin kam es zu Spannungsverschiebungen im Stromnetz der Netzgesellschaft Grimma GmbH & Co. KG“, informierte EnviaM-Sprecherin Evelyn Zaruba auf LVZ-Nachfrage.

Kurzschluss in Trafostation von Grimma

Das hatte Folgen: In der Straße des Friedens in Grimma gab ein Kabel seinen Geist auf (Kabelfehler), und in einer Trafostion in Grimma-Süd trat ein Kurzschluss auf. Dabei qualmte es aus dem Trafohaus, weshalb die Feuerwehr alarmiert wurde. Laut Zaruba ging die Rauchentwicklung aber von selbst zurück, ein Brand sei nicht entstanden.

Reparaturarbeiten dauern an

In der Spitze waren an jenem Freitag 3300 Kunden in Grimma ohne Strom und gegen 11.20 Uhr auch der letzte wieder versorgt. „Im Moment wird noch entschieden, wann und wie die Trafostation repariert wird“, so Sprecherin Zaruba. Das Kabel in der Straße des Friedens war noch am Havarietag repariert worden.

Die Kabelbeschädigung durch Dritte hatte auch zu einem Stromausfall im Trebsener Ortsteil Altenhain geführt.

Von Frank Prenzel