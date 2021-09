Grimma

Bei einem Unfall auf der Autobahn 14 ist in der Nacht zum Mittwoch ein Transporterfahrer schwer verletzt worden. Der 58-Jährige sei aus bisher ungeklärter Ursache in Fahrtrichtung Dresden an der Anschlussstelle Grimma auf einen Laster aufgefahren, teilte die Polizei mit.

Der Transporter verkeilte sich mit dem Lkw-Anhänger und wurde den Angaben nach noch 150 Meter mitgeschleift, bis der Laster zum Stehen kam.

Fahrer in Krankenhaus eingeliefert

Der Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt, musste von Rettungskräften befreit werden und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Von RND/dpa