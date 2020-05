Grimma: Unfallfahrer macht sich nach Zusammenstoß davon

Grimma

Wie die Polizei berichtet, kam es in Grimma am Mittwochnachmittag zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde eine 42-Jährige Frau leicht verletzt. Der Unfallverursacher flüchtete zunächst vom Unfallort.

Vorfahrt genommen

Der 82-jährige Unfallfahrer hatte zuvor auf der Bahnhofstraße die Vorfahrt missachtet. Aus der Einfahrt eines Supermarktes kommend, stoß er mit einem anderen Auto zusammen. Danach blieb er allerdings nicht am Unfallort, sondern flüchtete. Zwei Kilometer vom Ort des Zusammenstoßes entfernt, konnten die Polizeibeamten dass Fahrzeug des Mannes feststellen. An seinem und am Auto der Frau entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro. Gegen den Unfallverursacher wird nun außerdem wegen des Verdachtes auf fahrlässige Körperverletzung und wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

