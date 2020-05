Grimma: Veolia und Wasserverband ziehen unter ein Dach

Grimma

Die alten Mietverträge sind gekündigt, die neuen unterschrieben. Voraussichtlich Mitte Juni zieht die Grimmaer Niederlassung der Veolia Wasser Deutschland GmbH in ihr neues Domizil in der Straße des Friedens 14a – gemeinsam mit der Geschäftsstelle des kommunalen Versorgungsverbandes Grimma-Geithain (VVGG).

Umzug aus der Südstraße in Grimma

Noch sind die Wasserver- und Abwasserentsorger in der Grimmaer Südstraße zu Hause, im Gebäude, in dem sich auch das Jobcenter befindet. In einem reichlichen Monat ist dann das frühere Objekt der Mitnetz AG Sitz der Wasserexperten. Es gehört einem Grimmaer Unternehmer.

Andreas Horny, der den Bereich Kundenservice bei der Veolia in Grimma leitet, managt alles, was mit dem Umzug in Verbindung steht. „Ich bin froh, dass die Firmen trotz Corona-Pandemie und den damit verbundenen Vorkehrungen mit vollem Einsatz arbeiten können“, informiert er. „Wir sind fast fertig.“ Seit Anfang des Jahres wird in der Straße des Friedens gewerkelt.

Umzugsmanager Andreas Horny ist zufrieden: Die Arbeiten im künftigen Domizil von Veolia Grimma und Versorgungsverband Grimma-Geithain gehen gut voran. Quelle: Veolia

Es ist bereits das vierte Domizil seit Gründung des Verbandes im Jahr 1994, berichtet dessen Geschäftsführer Lutz Kunath. In den Anfangsjahren hatte der Verband seinen Sitz in Bad Lausick. Um Kunden und Besuchern ein modernes und bedarfsgerechtes Servicezentrum zu bieten, entschied man sich seinen Worten zufolge für den neuerlichen Umzug. Für die Mitarbeiter von Veolia und Verband verbessern sich die Arbeitsbedingungen, auch die technischen Parameter hinsichtlich Telefon- und Breitband-Anschluss.

Gebäude stand mehrere Jahre leer

Der Eigentümer des Gebäudes in der Straße des Friedens, das mehrere Jahre leer stand, stemmt den Umbau nach den Wünschen der Wasserversorger. Deshalb fallen laut Kunath keine Investitionskosten aus. Aufwendungen habe der Verband nur für den eigentlichen Umzug und die Einrichtung von Telefon und Internet. Neue Möbel würden nicht benötigt.

Das Objekt wurde an vielen Stellen verändert, teilt die Veolia mit. Der Eingangsbereich wurde neu gestaltet, die elektrotechnische Ausstattung erneuert, ein modernes Computernetzwerk installiert, der Brandschutz auf den neuesten Stand gebracht und die Klima- und Lüftungstechnik modernisiert. Zwischendecken wurden eingezogen und Wände entfernt – aus gutem Grund: „Wir haben genaue Vorstellungen von unserem künftigen Domizil, vor allem im Hinblick auf die Aufteilung der Räume und die Möglichkeit, sich in kleineren oder größeren Teams für Beratungen zu treffen“, erklärt Horny. Gerade im Kundenservice sei es wichtig, auch Bereiche für vertrauliche Gespräche zu schaffen. Über eine Rampe wird das Objekt für Rollstuhlfahrer gut erreichbar sein.

Genauer Umzugstermin steht noch nicht fest

Einen exakten Umzugstermin vom Gewerbegebiet Grimma-Süd in die Straße des Friedens gibt es noch nicht. Es bleibe abzuwarten, ob das Virus die Pläne der Wasserexperten nicht doch noch etwas verzögert, heißt es.

Die Kunden des VVGG würden von dem Umzug praktisch nichts mitbekommen. Es soll, so der Leiter des Veolia-Kundenservices, einen Stichtag geben und damit einen klaren Schnitt: „Dann heißt es heute hier und morgen dort.“ Über den Termin werde rechtzeitig informiert. Übrigens firmieren auch die Kommunalen Wasserwerke Grimma-Geithain (KWW) künftig unter der neue Adresse. Sie sind in die Geschäftsstelle des Verbandes integriert.

