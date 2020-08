Grimma: Vergewaltiger muss für zweieinhalb Jahre hinter Gitter

Grimma

Michael L. eine verkrachte Existenz zu nennen, dürfte der Wahrheit ziemlich nah kommen. Der 31-Jährige hat keine Berufsausbildung absolviert, hält sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser, verfügt nur selten über einen festen Wohnsitz, und die beiden älteren seiner drei kleinen Kinder hat er nach eigener Aussage letztmalig vor fünf Jahren gesehen, das kleinste noch kein einziges Mal seit seiner Geburt.

Im Sommer 2016, höchstwahrscheinlich am Abend des 27. Juli, erreicht Michael L.s bisheriges Leben einen absoluten Tiefpunkt, was in der Konsequenz zu einer Anklage wegen Vergewaltigung in Tateinheit mit vorsätzlicher Körperverletzung führte, die in dieser Woche am Amtsgericht Grimma zur Verhandlung kam.

Anzeige

Aus Angst verzichtet Opfer zunächst auf Anzeige

In seiner gemeinsam mit seiner Lebenspartnerin bewohnten Grimmaer Wohnung soll der alkoholisierte L. an jenem Sommerabend der gemeinsamen Freundin Mandy B. in den Keller gefolgt sein, um ihr bei einer handwerklichen Verrichtung zur Hand zu gehen. Daraus entwickelte sich für Mandy B. ein mehrminütiges Martyrium. Laut der Anklageschrift wird sie von L. gewaltsam zu Oral- und Analsex gezwungen, verzichtet aber zunächst auf eine Anzeige. Dies, so führte der Sachverständige Steffen Dauer vom Institut für Rechtspsychologie und Forensische Psychiatrie Halle aus, habe mit der psychischen und physischen Verfassung der mutmaßlich Geschädigten zu tun. „Ihre Angst vor den sich aus einer Aussage ergebenden Konsequenzen wog schwerer als ihr Bedürfnis, das Geschehene zur Anzeige zu bringen“, so der Psychologe.

Weitere LVZ+ Artikel

Anklageerhebung mehr als ein Jahr nach der Tat

Nach der Tat sei Mandy B. sogar in der Öffentlichkeit von Michael L. und dessen Lebenspartnerin der Lüge bezichtigt worden. Der Kontakt zu zwei Ergotherapeutinnen habe schließlich den Ausschlag dafür gegeben, dass sich Mandy B. doch noch für die Anzeige entschied, die ein reichliches Jahr später am 30. August 2017 in eine Anklageerhebung mündete. Weil Michael L. einem Verhandlungstermin fernblieb und, da er zu jenem Zeitpunkt wieder über keinen festen Wohnsitz verfügte, entsprechend polizeilich gesucht werden musste, wurde er in Handschellen in der Verhandlung vorgeführt.

Angeklagter bereut die Tat

Ihrem mutmaßlichen Peiniger in die Augen schauen und noch einmal jene für sie schrecklichen Minuten Revue passieren lassen zu müssen, blieb Mandy B. indes erspart. Denn der Tatverdächtige ging auf das von der Staatsanwaltschaft und Richterin Beate Herber unterbreitete Angebot einer Strafminderung im Falle eines Geständnisses ein. Er bereue die Tat, könne sich daran erinnern, was ihn dabei „geritten“ habe. Besser erinnern konnte sich sein Opfer. „Trotz ihrer eingeschränkten intellektuellen Leistungsfähigkeit stimmten Mandy B.s zu verschiedenen Zeitpunkten getätigten Aussagen relativ überein, sodass sich unsere Unwahrannahme, die wir jeder Untersuchung eines Zeugen respektive einer Zeugin qua Gesetz zugrunde legen müssen, nicht aufrechterhalten ließ“, so der Sachverständige Steffen Dauer.

Sehr erleichtert über das Geständnis des Angeklagten zeigte sich die Schwester des Opfers, Silvia P., die zugleich ihre Betreuerin ist. Ihre Schwester habe sehr unter dieser Tat gelitten. Der Verhandlungstermin habe die Erinnerung an das ein stückweit verdrängte Geschehen wieder an die Oberfläche zurückgeholt und sie sehr aufgewühlt.

Schmerzensgeld in der Diskussion – Staatsanwältin bleibt hart

Nach einem zwischen der Richterin und der Vertreterin der Nebenklage geführten Zwiegespräch über die Formalitäten einer von der Verteidigung vorgeschlagenen Zahlung von Schmerzensgeld in Höhe von 5000 Euro zog Staatsanwältin Annett Schneider die Zügel noch einmal an. Sie nannte Michael L.s Tat ein „ Verbrechen“. Er habe die Arglosigkeit seines Opfers ausgenutzt, dieses erniedrigt und Gewalt zur Erreichung seiner sexuellen Ziele eingesetzt. „Sie führten schon vor der Tat ein problematisches Leben, an jenem Sommerabend vor vier Jahren ist es dann von Null auf 100 ganz in die Hose gegangen“, wandte sich die Staatsanwältin direkt an L. Sie plädierte unter Berücksichtigung seines strafmildernden Geständnisses für eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten. Dem schlossen sich sowohl der Rechtsanwalt des Täters als auch Richterin Beate Herber an.

Der noch nicht vorbestrafte Michael L. hat nun eine Woche Zeit, in Revision oder Berufung gegen das nicht auf Bewährung aussetzbare Urteil zu gehen. Zudem kann er umgehend Beschwerde gegen seinen Haftbefehl einlegen, den Staatsanwaltschaft und die Richterin unisono aufgrund einer aus ihrer Sicht bestehenden Fluchtgefahr angeordnet haben.

Lesen Sie auch:

Von Roger Dietze