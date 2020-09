Grimma

Ein 71-Jähriger aus Grimma war am Montag und Dienstag mehrfach Anrufen von Betrügern ausgesetzt. Dabei versuchten die Unbekannten mehrfach und hartnäckig an Daten des Mannes zu gelangen. Sie lockten ihn etwa mit falschen Gewinnversprechen, boten dem Senioren aber auch die Kündigung eines angeblichen Vertrages an. Der 71-Jährige lies sich nicht darauf ein und beendete das Telefonat.

Von lvz