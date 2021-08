Grimma: Weg zwischen Rewe und Altstadt entsteht

Grimma

Für die Arbeiten sind keine zwei Wochen veranschlagt. Am Montag startete der Bau des kurzen wie sicheren Fußweges zwischen Rewe-Markt und Grimmaer Innenstadt, wobei zunächst an der Bibliothek die Fußgänger-Ampel über die Friedrich-Oettler-Straße errichtet wird. Und am 27. August sollen die Bauarbeiter bereits wieder abziehen. Allerdings hätten sich nicht nur Stadträte und Rathausspitze die gute fußläufige Innenstadt-Anbindung weitaus früher gewünscht. Seit Eröffnung von Super- und Drogeriemarkt auf dem ehemaligen Sportplatzgelände sind fast drei Jahre ins Land gegangen.

Grimmaer stimmten sofort mit den Füßen ab

Der Bauherr der Märkte am nördlichen Innenstadt-Rand hatte der Stadt seinerzeit versprochen, auf eigene Kosten den kurzen Weg nebst Ampel zu errichten. Doch die Umsetzung ließ auf sich warten. Rasch hatten die Grimmaer jedoch mit den Füßen „abgestimmt“ und einen Pfad in die Wiese am Wallgraben Richtung Hohnstädter Straße getrampelt. Der wird nun befestigt – mit dem Segen der Denkmalbehörde. Investor und Geschäftsführer Sven Röh hat für die Arbeiten seine eigenen Leute von der Umwelt 2000 GmbH beauftragt.

Nach langem Hin und Her wird jetzt in Grimma endlich der kurze wie sichere Weg vom Rewe zur Innenstadt gebaut. Mit Fußgänger-Ampel. Quelle: Frank Prenzel

Er freue sich, dass der Investor Wort hält und sein Versprechen jetzt einlöst, sagt Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos), der in Ausschüssen wie im Stadtrat nicht nur einmal nach den Verzögerungen befragt worden war. Damit sei das Paket nun rund, so der Rathauschef. Rewe solle schließlich zur Belebung der Altstadt beitragen, „und dazu ist eine gute und attraktive Wegeverbindung zwingend“. Die „aufgestauten Dinge“ seien im Einvernehmen gelöst worden.

Im früheren Stadionhäuschen ist Eiscafé geplant

So hatte es nicht nur einmal geheißen, Röh verknüpfe den Wegebau mit zwei anderen Vorhaben und wolle dafür erst grünes Licht. Der Investor möchte im ehemaligen Stadionhäuschen am Volkshausplatz ein Eiscafé schaffen und im kleinen Raum am dm-Markt einen Laden oder eine Dönerbude. „Wir unterstützen ihn dabei gern – unabhängig vom Weg“, erklärt Oberbürgermeister Berger. „Wir sind der gleichen Meinung und wollen ein tolles Eiscafé etablieren.“ Allerdings hat im Wallgraben der Denkmalschutz ein gewichtiges Wort mitzureden.

Bald geht es sicher über die Oettler-Straße in Grimma

Im Frühjahr hatte sich Röh auch geweigert, einen von der Stadt Grimma vorgelegten Erschließungsvertrag zu unterschreiben. Damit sollte er sich verpflichten, den Weg bis Ende Mai zu bauen. Nun wird Ende August daraus. Und damit kommen die Fußgänger an der Bibliothek auch endlich sicher über die Oettler-Straße.

Zur Erinnerung: Die Stadt Grimma hatte seinerzeit dem Bau von Rewe- und Drogeriemarkt unweit des Zentrums unter Voraussetzungen zugestimmt. Eine davon war, dass der Bauherr auf eigene Kosten für die Fußgänger eine gute Anbindung an die Altstadt schafft. Diese Forderung machten damals sowohl Stadtrat als auch Gewerbeverein auf.

Von Frank Prenzel